20 января, в день инаугурации нового президента США, зрители увидят, как некий помощник в военной форме будет сопровождать президента Барака Обаму на церемонию в вашингтонском Капитолии.



Фото: Joshua Roberts / Reuters

Помощник будет нести сумку-портфель, внутри которой — чемоданчик, который называют «ядерным футбольным мячом».

Новый президент к этому времени уже будет проинформирован, как активировать коды запуска стратегического ядерного удара. Как только Дональд Трамп принесет присягу президента, помощник со своей сумкой-портфелем и ее содержимым тихо, не привлекая внимания, переместится и встанет рядом с ним.

После этого Дональд Трамп станет единственным человеком в США, имеющим право отдать приказ, который может привести к гибели миллионов людей менее чем за час. Многие сейчас задаются вопросом: учитывая его резкий темперамент и импульсивность, есть ли какая-то возможность предотвратить необдуманное решение этого человека, способное привести к катастрофическим последствиям?

Тут стоит заметить, что Дональд Трамп уже начал дистанцироваться от своих предыдущих провокационных заявлений о ядерном оружии. Недавно он сказал, что он будет последним, кто это оружие использует, хотя и не исключает подобной возможности.

В структуре командования присутствуют и другие лица, как, например, будущий министр обороны, бывший генерал морской пехоты Джеймс Маттис. Но, как отмечает эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия Марк Фитцпатрик из Международного института стратегических исследований в Вашингтоне, в конечном счете лишь сам президент может отдать распоряжение о запуске ядерных ракет.

Запретить президенту отдать подобный приказ не может никто, отмечает он, но «в период между тем, как он отдаст такой приказ, и его исполнением в процессе будут задействованы и другие люди».

Сценарий того, что неуправляемый президент в одиночку примет такое решение, — нереалистичен. Но теоретически президент может отдать такой приказ, и министр обороны — по конституции — обязан его исполнить.

Опять же теоретически, министр может отказаться исполнять подобный приказ, если у него есть причины сомневаться в психическом здоровье президента, но это приравнивается к военному мятежу. Президент имеет право уволить его на месте и тут же отдать такой же приказ заместителю министра.



Фото: Reuters

Также теоретически, согласно 25-й поправке к конституции США, вице-президент мог бы объявить, что президент невменяем и не может принимать соответствующих решений, но для этого он должен заручиться поддержкой большинства кабинета министров.

Как работает «ядерная кнопка»?

Внутри чемоданчика, или «ядерного футбольного мяча», который всегда находится в непосредственной близости от президента, находится так называемая «черная книга», в которой расписаны возможные сценарии, которые предусматривают нанесение ядерных ударов со стороны США. Для того чтобы получить к ней доступ, президент должен верифицировать свою личность при помощи специальной пластиковой карточки.

По Вашингтону ходят слухи о том, что один из предыдущих президентов якобы на некоторое время потерял эту карточку, оставив ее в кармане пиджака, который был отправлен в химчистку.

После того как президент выберет цели для ядерного поражения из «меню», он — через председателя Объединенного комитета начальников штабов — отдает приказ командному пункту Пентагона, а затем — при помощи запечатанных кодов — отдает еще один приказ штабу стратегического командования США на военно-воздушной базе «Оффатт» в Небраске.

Приказ запустить ракеты передается расчетам пусковых установок при помощи зашифрованных кодов, которые должны соответствовать тем, что хранятся у них в сейфах.

И у США, и у России достаточно ядерных ракет для того, чтобы несколько раз уничтожить друг друга. Насколько известно, только на Москву нацелено 100 американских ядерных ракет.

Совокупный ядерный арсенал этих двух стран составляет более 90% всех ядерных боеголовок в мире.

С сентября 2016 года больше всего ядерных ракет у России. Насколько известно, число ее стратегических ядерных боеголовок достигает 1796; они размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводного пуска, а также на стратегических бомбардировщиках.



Баллистические ракеты системы «Тополь» составляют основу ядерного арсенала России. Фото: vpk-news.ru

Выполняя приказ президента Владимира Путина, Москва потратила миллиарды рублей на модернизацию своих ядерных сил. Мобильные баллистические ракеты постоянно меняют расположение в лесах Сибири.

По состоянию на сентябрь 2016 года у США было 1367 стратегических ядерных боеголовок, размещенных в пусковых шахтах, на подводных лодках и на авиабазах, откуда они могут быть загружены на бомбардировщики.

У Великобритании около 120 стратегических боеголовок, лишь треть из которых установлена на подводных лодках. Одна из ядерных подводных лодок Великобритании постоянно находится где-то в водах мирового океана. Это называется «постоянным морским сдерживанием» (continuous at sea deterrent).

Скорость межконтинентальных баллистических ракет может достигать 27 тысяч километров в час. Они покидают атмосферу Земли, а затем начинают падение к своей цели со скоростью 6,5 километра в секунду.

На полет ракеты между Россией и США уходит от 25 до 30 минут. Ракеты, запущенные с подводных лодок, за счет способности субмарин скрытно приблизиться к цели могут достичь ее за 12 минут.

Все это означает, что на то, чтобы понять, идет ли речь о ложном сигнале или о начале Армагеддона, очень мало времени. Запущенную ракету невозможно остановить, но если ракеты останутся в своих шахтах, их может поразить противник.

Бывший сотрудник Белого дома недавно рассказал мне, что все зависит от того, при каких условиях принимается решение о запуске ядерных ракет.

Если это результат долго обсуждавшегося, взвешенного решения нанести превентивный удар по стране Х, то в этом процессе будет участвовать множество людей. Скорее всего, в принятии этого решения будут задействованы вице-президент, советник по национальной безопасности и большая часть кабинета министров.

Но если перед США возникнет неожиданная стратегическая угроза — например, если будут замечены ядерные ракеты противника, уже летящие по направлению к Америке, — то президент может лично отдать приказ о запуске ядерных ракет.