Экс-главный тренер сборной Беларуси считает, что его уволили неправомерно. Как стало известно Tribuna.com, Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.



Фото: abff.by

6 декабря 2016-го Белорусская федерация футбола досрочно расторгла контракт с главным тренером сборной Беларуси Александром Хацкевичем, срок которого был рассчитан до ноября 2017-го. Председатель АБФФ Сергей Румас пояснил , что такое решение было принято после того, как Хацкевич отказался пойти на уменьшение зарплаты (по некоторым данным она равнялась 240 тысячам евро в год).

— Поскольку по качеству игры и результату команда не совершила продвижения вперед, то финансовую часть контракта тренера было решено скорректировать в сторону уменьшения. Александр Николаевич принял это к сведению и взял время на раздумья. А на днях мы снова встретились и вернулись к нашему разговору. Хацкевич сообщил, что все обдумал и условия федерации принять не может. Поэтому собственно контракт расторгнут, — говорил Румас.

Сам же Хацкевич свой уход из сборной Беларуси комментировать отказался, отправив за разъяснениями в федерацию. Позже высказался известный украинский агент Вадим Шаблий, представляющий интересы Хацкевича. По его словам, АБФФ не имела никаких оснований разрывать соглашение в одностороннем порядке.

Вадим Шаблий и подтвердил, что Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.

— Есть информация, что Александр Хацкевич собирается требовать от АБФФ компенсацию за расторжение контракта в одностороннем порядке. Это правда?

— Да. Белорусская федерация футбола не имела никаких прав на подобные действия. Не думаю, что Хацкевич такой человек, с которым можно так поступать. Он заслуженный человек и в Беларуси, и, думаю, на просторах экс-СССР тоже. Считаю, поступать так, как ваша федерация, неправильно.

— В АБФФ объясняли, что расторгли контракт после того, как Хацкевич отказался от понижения зарплаты.

— У Александра Николаевича был действующий контракт. Он спокойно выполнял свою работу. Вдруг с ним связались представители федерации и предложили ухудшение условий. Хацкевич с понижением зарплаты не согласился, не принял новые условия. Человек же должен высказывать свое мнение и отстаивать свою позицию. Поэтому, считаю, он поступил правильно.

Считаю, федерация могла предложить следующий контракт на меньших условиях. Думаю, можно было все спокойно решить. А так вдруг в середине сезона ставят перед фактом: давай, понижай! И после того, как Хацкевич отказался, АБФФ расторгает соглашение. Во-первых, это как-то не по-человечески. А во-вторых, по условиям контракта федерация не могла этого делать. Никаких подобных пунктов в документе не было.

Когда Хацкевич отказался от понижения, ваша федерация просто взяла и урезала зарплату. Не стали даже обсуждать другие варианты развития событий.

— То есть после отказа Хацкевича АБФФ сама понизила зарплату?

— Да. А потом расторгла контракт. Хацкевич не собирался никуда уходить!

— Какие действия сейчас будете предпринимать? В АБФФ уже обратились?

— Да, в Доме футбола в курсе всех наших требований. Будем рассматривать вопрос в других инстанциях. АБФФ, выходит, не готова выплачивать компенсацию.

— Что подразумеваете под другими инстанциями?

— Для начала вопрос рассмотрит белорусская палата (Белорусская торгово-промышленная палата. — Прим. Tribuna.com), куда мы уже подали все необходимые документы. Но в случае чего готовы идти дальше. Пока не могу сказать куда, но пойдем до конца. И не очень важно, какие инстанции будут рассматривать — или CAS, или ФИФА. Я считаю, что Хацкевич полностью прав.

— А о какой сумме идет речь?

— Это я не буду обсуждать и выносить в прессу тоже. Это личное.

Рассмотрение «дела Хацкевича» должно пройти на днях. По словам Шаблия, всеми вопросами занимается юрист, и сам Хацкевич на разбирательстве присутствовать не собирается.