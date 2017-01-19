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Экспорт калийных удобрений упал на четверть

20.01.2017 15:57 — Разное | Ежедневник  
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Экспорт калийных удобрений упал на четверть

фото: regnum.ru

Экспорт калийных удобрений снизился в денежном выражении на 27,6% в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

Об этом пишет БелаПАН, ссылаясь на данные официальной статистики.

В денежном выражении экспорт калийных удобрения за 11 месяцев прошлого года составил 1,83 млрд долларов.

В физическом выражении экспорт калийных удобрений составил в январе-ноябре 5,1 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества) и сократился на 2,2%.

Непропорциональное снижение экспорта удобрений в физическом и денежном выражении обусловлено тем, что средняя цена тонны экспортируемых удобрений в январе-ноябре 2016-го снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015-го на 26% до 358 долларов за тонну (в пересчете на 100% действующего вещества).

Руководство «Беларуськалия» видит несколько причин падения цен на мировом рынке хлоркалия в 2016 году.

«Кризисные явления на мировом рынке калия, низкая покупательская способность наших основных заказчиков, позднее подписание некоторых основных контрактов привели к снижению стоимости калийных удобрений на внешних рынках», — отметил гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый, подводя итоги в конце 2016 года в газете «Калийщик Солигорска», которую издает предприятие.

По словам руководителя предприятия, несмотря на сложности, с которыми компания столкнулась в 2016 году, предприятие продолжает реализацию важных инвестпроектов, направленных на развитие производственных мощностей.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Свыше 90% произведенной продукции предприятия уходит на экспорт (более чем в 90 стран мира). По данным Международной ассоциации удобрений, на белорусское предприятие приходится седьмая часть мирового объема производства калийных удобрений.

 
 
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Экспорт калийных удобрений снизился в денежном выражении на 27,6% в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

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