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Белорусские биатлонисты принимают участие в индивидуальной гонке. Онлайн TUT!

20.01.2017 16:17 — Разное | Tut.by  
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Первым мужским стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону станет индвидуальная гонка на 20 километров.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Сборную Беларуси сегодня представят Сергей Бочарников (№ 21), Владимир Чепелин (№ 49), Максим Воробей (№ 82), Дмитрий Абашев (№ 98).

Основные фавориты получили следующие стартовые номера: Арнд Пайффер (№ 1), Бенедикт Долль (№ 4), Доминик Ландертингер (№ 8), Ондржей Моравец (№ 9), Доминик Виндиш (№ 10), Йоханнес Бо (№ 15), Михал Крчмар (№ 24), Мартен Фуркад (№ 28), Симон Шемпп (№ 30), Оле-Эйнар Бьорндален (№ 32), Антон Шипулин (№ 33), Максим Цветков (№ 40), Эрик Лессер (№ 42).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Первым мужским стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону станет индвидуальная гонка на 20 километров.

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