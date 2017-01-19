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Белорусские биатлонисты принимают участие в индивидуальной гонке. Онлайн TUT!
Первым мужским стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону станет индвидуальная гонка на 20 километров.
Сборную Беларуси сегодня представят Сергей Бочарников (№ 21), Владимир Чепелин (№ 49), Максим Воробей (№ 82), Дмитрий Абашев (№ 98).
Основные фавориты получили следующие стартовые номера: Арнд Пайффер (№ 1), Бенедикт Долль (№ 4), Доминик Ландертингер (№ 8), Ондржей Моравец (№ 9), Доминик Виндиш (№ 10), Йоханнес Бо (№ 15), Михал Крчмар (№ 24), Мартен Фуркад (№ 28), Симон Шемпп (№ 30), Оле-Эйнар Бьорндален (№ 32), Антон Шипулин (№ 33), Максим Цветков (№ 40), Эрик Лессер (№ 42).
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Первым мужским стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону станет индвидуальная гонка на 20 километров.
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