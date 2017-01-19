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Пресс-секретарь президента России отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о смене кабинета министров весной этого года, назвав распространение подобных слухов "традиционной забавой", пишет ТАСС .

"Это - традиционная забава предсказывать смену правительства в ближайший понедельник, ближайший месяц или ближайшее полугодие. Я не склонен к тому, чтобы предаваться этой забаве", - сказал Песков.

В четверг газета "Московский комсомолец" со ссылкой на слова одного из политологов сообщила, что президент России намерен весной сменить состав правительства. Такое решение, по словам собеседника издания, связано с подготовкой программы новой экономической политики. При этом, добавил политолог, пока не решено, останется ли во главе кабмина Дмитрий Медведев.