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Песков назвал "традиционной забавой" прогнозы о смене власти в России

20.01.2017 16:46 — Разное | Ежедневник  
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Песков назвал "традиционной забавой" прогнозы о смене власти в России

фото: tass.ru

Пресс-секретарь президента России отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о смене кабинета министров весной этого года, назвав распространение подобных слухов "традиционной забавой", пишет ТАСС.

"Это - традиционная забава предсказывать смену правительства в ближайший понедельник, ближайший месяц или ближайшее полугодие. Я не склонен к тому, чтобы предаваться этой забаве", - сказал Песков.

В четверг газета "Московский комсомолец" со ссылкой на слова одного из политологов сообщила, что президент России намерен весной сменить состав правительства. Такое решение, по словам собеседника издания, связано с подготовкой программы новой экономической политики. При этом, добавил политолог, пока не решено, останется ли во главе кабмина Дмитрий Медведев.

 
 
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Пресс-секретарь президента России отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию.

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