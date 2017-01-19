Российский консул Игорь Карягин в интервью Sputnik рассказал, что информация об экстрадиции Лапшина в Баку уже есть, однако посольство РФ "не имеет права и не будет комментировать решение".

"Могу добавить, что мы находимся постоянно в тесном контакте с дипмиссией Израиля и с Генеральной прокуратурой Беларуси. Ну а позицию нашу выразил на брифинге 17 января министр иностранных дел Сергей Лавров — мне остается только процитировать его", — рассказал Карягин.

Собеседник Sputnik подчеркнул, что по ситуации с Лапшиным консульство остается в постоянном и тесном контакте со всеми заинтересованными органами и структурами.

Как заявлял на своем брифинге Сергей Лавров, Россия выступает против криминализации посещения журналистами или другими лицами тех или иных территорий в различных регионах. Подчеркнул министр и то, что официальная Москва не согласна с экстрадицией задержанных в том или ином государстве россиян в третью страну.



© Sputnik Григорий Сысоев Лавров: РФ постарается решить вопрос с задержанным блогером Лапшиным

Российско-израильский блогер Лапшин был задержан 15 декабря в номере отеля в Минске по запросу Азербайджана, где он объявлен в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса.

Лапшин обвиняется в том, что он, вступив по предварительному сговору в преступную связь с неустановленными лицами и создав организованную преступную группу, в апреле 2011 года без наличия соответствующих документов, минуя контрольно пропускные пункты, незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики. Он же, с момента незаконного пересечения государственной границы Азербайджанской Республики до 25.09.2016 размещал на принадлежащей ему странице puerrtto.livejournal.corn в социальной сети Интернет публичные призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики. Подробное описание инкриминируемых Лапшину Александру Валерьевичу преступлений изложено в материалах экстрадиционного производства.

Комментарий заведующего консульским отделом посольства России в Беларуси Игоря Карягина по поводу принятого белорусской стороной решения об экстрадиции израильско-российского блогера Александра Лапшина в Азербайджан слушайте на радио Sputnik Беларусь.