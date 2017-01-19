Нетрезвый водитель Audi, задержанный в Бресте 19 января сотрудниками ГАИ, во время оформления административного материала выхватил у инспектора протокол опроса и попытался его съесть.





Двое жителей Ивановского района приехали в Брест на крещенские купания. Водитель оставил автомобиль на перекрестке, а затем гости города пошли к пляжу на Гребном канале, где была вырезана прорубь. После купания, мужчины вернулись в автомобиль и поехали.

Водитель на Audi привлек внимание дежуривших неподалеку сотрудников ГАИ — по поведению мужчины можно было предположить, что он нетрезв.

Инспекторы попытались остановить машину, но водитель требования инспекторов проигнорировал. Погоня длилась несколько километров и закончилась во дворе одного из домов по улице Мытной. Водитель и пассажир, выскочив из машины с криками «это не я был за рулем», бросились бежать в разные стороны. Инспекторы догнали беглецов. Те попытались оказать сопротивление. Чтобы успокоить нарушителей сотрудники милиции применили физическую силу и спецсредства.

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Видео: WikiLink Интернет-Провайдер

В ходе проверки было установлено, что водитель не имел при себе водительского удостоверения. Кроме того, в 2005 и 2008 годах его лишали прав за нетрезвое вождение и оставление места ДТП соответственно. Медицинское освидетельствование водителя показало 2,5 промилле и на этот раз.

— При оформлении административных материалов, с виду уже успокоившийся нарушитель, схватил лежавший на столе у инспектора протокол опроса и начал его есть, — сообщили в ГАИ региона.

Инспекторы достали бумагу изо рта водителя и, после оформления новых протоколов, мужчину отвезли в райотдел милиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении водителя Audi составили протоколы за отсутствие водительского удостоверения, неоднократное невыполнение требования об остановке транспортного средства и пьяную езду. Кроме этого мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности за повреждение официального документа (ч. 1 ст. 377 УК).