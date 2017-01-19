Регулярный чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги вступил в решающую фазу. Нынешний розыгрыш "регулярки" отличается от предыдущих тем, что хоккей стал более силовым и менее комбинационным: команды выходят на площадку "трудиться" в поте лица. И вот порою эта "работа" не оставляет сил для проявления индивидуальных качеств. Именно поэтому хоккей в этом году стал немного беднее на яркие комбинации в исполнении звезд.

Да и самих звезд стало меньше. Вот, например, ЦСКА по сравнению с прошлым чемпионатом обновился более чем на треть — в частности, Радулов и Любимов уехали в НХЛ. Но тем не менее команда не опускается ниже второго места и не страдает от отсутствия "великих" игроков.

А вот "питерский" СКА, напротив, укрепил свой "звездный статус". Но даже несмотря на это Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Воинов далеко не во всех матчах берут игру на себя, как следствие этого — четыре поражения в декабре-январе и вымученная победа по буллитам над основным конкурентом — ЦСКА.

В остальных клубах ситуация со "звездами" такая же, есть один-два игрока, которые "тащат всю команду". Один из таких — нападающий подмосковного "Витязя" Максим Афиногенов. Своими взрывными выходами один на один он напоминает болельщикам свои лучшие годы, проведенные в заокеанском "Баффало". Пока "витязи" — в зоне плей-офф, но удастся ли им там закрепиться? Вопрос остается открытым.

Вот еще один грустный штрих. На предстоящем "Матче Звезд КХЛ" в Уфе только половина игроков — представители советской хоккейной школы. А Беларусь будет представлять канадец — игрок минского "Динамо" Мэтт Эллисон. Грустный знак.

Заморская тактика "темных лошадок"

Текущий сезон КХЛ дал шанс командам, которые попробовали скрестить некоторые элементы советского хоккея с канадским и европейским стилями. Например, минское "Динамо". Тренеру Крэйгу Вудкрофту в некоторой степени удалось скрестить атлетизм Минска с дисциплиной, которая присуща заокеанским лигам. Как результат, мы видим стабильное и ровное выступление в течение всего сезона и, как следствие, попадание в "кубковую восьмерку" Западной конференции.

На чем основан мой оптимизм? Возьмите хотя бы последнюю гостевую серию "зубров" на Дальнем Востоке. За минимальным поражением от хабаровского "Амура" последовали победы над "Адмиралом" из Владивостока и новичком лиги — "Кульлунь Ред Стар" из Пекина. Шесть очков из девяти из дальнего турне — отличный результат.

О китайской команде тоже хочется сказать особо. "Канадско-американско-русско-финский компот", судя по всему, нравится любителям спорта Поднебесной. И если они регулярно будут попадать в розыгрыш Кубка Гагарина, то мы можем стать свидетелями рождения команды с самым большим количеством болельщиков. Если, конечно, за нее "станут стеной" полтора миллиарда китайцев.

Шансы на золото

Однако для команд-новичков, судя по всему, само попадание в плей-офф будет большим подарком. В остальном исход борьбы можно предсказать с точностью до финалов конференций, на Западе сойдутся ЦСКА и СКА, а победитель схватки между "конями" и "пони", скорее всего, попадет на магнитогорский "Металлург". Если, конечно, "сталеваров" не "заклюют" омские "ястребы". Да и другие дружины точно будут не вполне согласны с моим прогнозом.

Тем и прекрасен наш континентальный хоккей. Даже несмотря на отсутствие звезд.