Белорусский специалист Вадим Скрипченко, 1 ноября 2016 года покинувший пост главного тренера «Урала» после скандального матча с грозненским «Тереком», был вызван на допрос в самарскую полицию, сообщает Life.ru .



Фото: ФК «Урал»

Поводом для вызова на допрос стал как раз-таки поединок 12-го тура российской премьер-лиги « Урал — Терек ». Журналисты и специалисты усмотрели в этой встрече признаки договорного матча, а портал Sports.ru назвал игру « самым стыдным матчем осени ». Позже этим поединком заинтересовалась европейская организация по борьбе с договорными матчами.

41-летнему белорусскому специалисту придется рассказать правоохранителям все детали и обстоятельства, которые сопутствовали проведению матча «Урал» — «Терек».

Напомним, что в октябре 2016 года в Екатеринбурге «Терек» одержал волевую победу над «Уралом» — 4:1. При этом по ходу матча при счете 1:1 коэффициент на победу гостей в некоторых букмекерских конторах составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Коэффициент на победу в это время был свыше 21.00.

Вскоре после скандальной игры Скрипченко покинул «Урал», объяснив это проблемами со здоровьем и необходимостью пройти лечение.

Руководство ФК «Урал» было настроено на продолжение сотрудничества, однако вынуждено было принять эту отставку.

Однако уже через несколько дней белорус возглавил другой клуб — самарские «Крылья Советов», которые являются конкурентом уральцев в борьбе за сохранение прописки в премьер-лиге.

Поскольку сейчас Скрипченко возглавляет самарский клуб, то на опрос его вызвало именно местное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Однако тренер уже уведомил сотрудников полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.

Как отмечает Sports.ru , вызов Скрипченко в полицию, вероятно, обусловлен тем, что учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян подавал заявление в Генеральную прокуратуру по поводу скандального матча, где указал на подозрение о договорном матче (статья 184 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Сам Вадим Скрипченко комментировать информацию отказался.

Что касается «Урала», то репутация этого клуба оказалась под сомнением весной 2015 года, а еще больше запятналась летом 2015 года после еще одной странной истории.

Вадим Скрипченко пришел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, где помогал Виктору Гончаренко, который в конце августа неожиданно покинул клуб накануне матча все с тем же с «Тереком». Журналисты тогда предположили, что Гончаренко не захотел участвовать в сдаче поединка в счет долга за победу на финише предыдущего сезона, которая уберегла «Урал» от прямого вылета из премьер-лиги весной 2015-го.

Скрипченко же остался в Екатеринбурге, хотя поначалу тоже хотел уйти вслед за Гончаренко, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. После побед над «Уфой» и «Краснодаром» Вадим Скрипченко стал главным тренером команды. Под его руководством «Урал» занял 8-е место по итогам прошлого сезона, повторив лучший результат команды за всю историю выступлений в сильнейшем дивизионе.

Что касается новой команды Вадима Скрипченко, то с его приходом «Крылья Советов», которые находились на последнем месте в турнирной таблице, одержали 2 победы (над «Томью» — 3:0 и «Спартаком» — 4:0), дважды сыграли вничью (с «Уралом» — 2:2 и «Краснодаром» — 1:1) и однажды проиграли (питерскому «Зениту» — 1:3).

Набрав 15 очков в 17 матчах, «Крылья Советов» поднялись на 12-е место среди 16 команд и покинули опасную зону — две худшие команды напрямую покинут элитный дивизион, а 13-я и 14-я будут сражаться за прописку в премьер-лиге в переходных матчах. Чемпионат России возобновится весной 2017 года.