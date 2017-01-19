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Белорусского футбольного тренера вызвали на допрос в России по поводу "странного матча"
Белорусский специалист Вадим Скрипченко, 1 ноября 2016 года покинувший пост главного тренера «Урала» после
Поводом для вызова на допрос стал как раз-таки поединок 12-го тура российской премьер-лиги «
41-летнему белорусскому специалисту придется рассказать правоохранителям все детали и обстоятельства, которые сопутствовали проведению матча «Урал» — «Терек».
Напомним, что в октябре 2016 года в Екатеринбурге «Терек» одержал волевую победу над «Уралом» — 4:1. При этом по ходу матча при счете 1:1 коэффициент на победу гостей в некоторых букмекерских конторах составлял 1.40 при предматчевом 2.20. Коэффициент на победу в это время был свыше 21.00.
Вскоре после скандальной игры Скрипченко покинул «Урал», объяснив это проблемами со здоровьем и необходимостью пройти лечение.
Руководство ФК «Урал» было настроено на продолжение сотрудничества, однако вынуждено было принять эту отставку.
Однако уже через несколько дней белорус
Поскольку сейчас Скрипченко возглавляет самарский клуб, то на опрос его вызвало именно местное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Однако тренер уже уведомил сотрудников полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.
Как отмечает
Сам Вадим Скрипченко комментировать информацию отказался.
Что касается «Урала», то репутация этого клуба оказалась под сомнением весной 2015 года, а еще больше запятналась летом 2015 года после еще одной странной истории.
Вадим Скрипченко пришел в тренерский штаб «Урала» летом 2015 года, где помогал Виктору Гончаренко, который в конце августа
Скрипченко же остался в Екатеринбурге, хотя поначалу тоже хотел уйти вслед за Гончаренко, а 3 сентября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. После побед над «Уфой» и «Краснодаром» Вадим Скрипченко стал главным тренером команды. Под его руководством «Урал» занял 8-е место по итогам прошлого сезона, повторив лучший результат команды за всю историю выступлений в сильнейшем дивизионе.
Что касается новой команды Вадима Скрипченко, то с его приходом «Крылья Советов», которые находились на последнем месте в турнирной таблице, одержали 2 победы (над «Томью» — 3:0 и «Спартаком» — 4:0), дважды сыграли вничью (с «Уралом» — 2:2 и «Краснодаром» — 1:1) и однажды проиграли (питерскому «Зениту» — 1:3).
Набрав 15 очков в 17 матчах, «Крылья Советов» поднялись на 12-е место среди 16 команд и покинули опасную зону — две худшие команды напрямую покинут элитный дивизион, а 13-я и 14-я будут сражаться за прописку в премьер-лиге в переходных матчах. Чемпионат России возобновится весной 2017 года.
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Белорусский специалист Вадим Скрипченко, 1 ноября 2016 года покинувший пост главного тренера "Урала" после скандального матча с грозненским "Тереком", был вызван на...
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