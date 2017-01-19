В новом проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY помогают делать покупки с выгодой для кошелька. В прошлом выпуске мы рассказывали, где дешевле покупать легкую и здоровую пищу. На этот раз, чтобы сохранять баланс, мы выбрали самые выгодные предложения по покупке мяса, колбас и бакалеи на ближайшие выходные.

Вареная колбаса

Евроопт «Мортаделла» 3,39 Алми «Мортаделла» 6,19 Рублевский «Докторская смачная» 5,49 Гиппо «Из мяса индейки» 4,90 Корона «Мортаделла» 5,26 Белмаркет «Белая хатка» 4,59 Соседи «Мортаделла» 5,99 ProStore «Как раньше» 7,29 Виталюр «Телячья» 5,29 Радзивилловский «Мортаделла» 6,19

Сырокопченая колбаса

Евроопт «Салями пражская» 10,99 Алми «Вясковая» 14,99 Гиппо «Праздничная премиум» 15.70 Белмаркет «Ароматная» 13,99 Соседи «Кремлевская» 15,99 ProStore «Раубичская» 14,99

Сосиски и сардельки (1 кг.)

Сосиски Сардельки Евроопт «Венские» «Баварские» 3,35 5,25 Алми «Молочные» «Крестьянские» 6,29 3,79 Рублевский «Докторские смачные» 5,49 Гиппо «Свиные» 5.99 Корона «Молочные» 6,15 Белмаркет «С сыром» 6,39 ProStore «Любительские новые» «Говяжьи» 5,89 6.29 Виталюр «Любительские новые» 5,99

Курица (голень, 1 кг.)

Рублевский 4,39 Гиппо 3,89 Корона 3,69

Макароны

Евроопт 0,95 (900 г.) Алми 1,39 (450 г.) Рублевский 0,99 (900 г.) Корона 1,21 (400 г.) Белмаркет 0,99 (450 г.) Соседи 0,99 (400 г.) ProStore 2,19 (500 г.) Виталюр 1,49 (450 г.) Радзивилловский 0,75 (500 г.)

Гречка

Евроопт 1,69 (700 г.) Алми 1,89 (800 г.) Рублевский 1,69 (700 г.) Корона 2,09 (800 г.) Белмаркет 1,49 (700 г.) Соседи 1,79 (800 г.) ProStore 2,19 (800 г.) Радзивилловский 1, 89 (700 г.)