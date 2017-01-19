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По магазинам. Где дешевле купить мясо и колбасу в ближайшие дни

20.01.2017 17:32 — Разное | Tut.by  
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В новом проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY помогают делать покупки с выгодой для кошелька. В прошлом выпуске мы рассказывали, где дешевле покупать легкую и здоровую пищу. На этот раз, чтобы сохранять баланс, мы выбрали самые выгодные предложения по покупке мяса, колбас и бакалеи на ближайшие выходные.

 

Вареная колбаса

Сырокопченая колбаса

Сосиски и сардельки (1 кг.)

Курица (голень, 1 кг.)

Макароны

Гречка

 
 
Ссылка на источник 48
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FINANCE.TUT.BY, изучив акции в белорусских торговых сетях, отобрал для вас самые выгодные предложения по покупке мяса, колбас и бакалеи на ближайшие выходные.

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