Вот и наступил день инаугурации Дональда Трампа, сорок пятого президента США. Мы знаем о нем немало. Но ведь вызывает интерес и вопрос — а кто его команда? Ведь не секрет, что короля играет свита. Тем более это так в Соединенных Штатах с их системой сдержек и противовесов, мощными элитами и лобби, сильным аппаратом обеих чередующихся у власти партий.

Кого берут на борт

Согласно заведенному порядку, вначале идут слушания в профильном комитете сената. Комитет не может заблокировать номинацию, но он дает рекомендации по кандидатуре всему сенату, так что играет в этом деле главную роль. Затем голосует весь сенат (где с 3 января 2017 года, когда новый созыв принес присягу, 52 республиканца, 46 демократов и двое независимых, но фактически тоже демократов).

Шон Спайер, кого новоизбранный президент планирует назначить пресс-секретарем Белого дома (главное не повторить подвигов незабвенной Джейн Псаки), сообщил, что уже в пятницу возможно вступление в должность кое-кого из новой администрации.

Например, ожидается утверждение в этот день генпрокурором сенатора Джеффа Сешенса, горячего южанина от Алабамы, которому в свое время перекрыли назначение в Верховный суд из-за якобы расистских высказываний. Сешенс дважды взял реванш: в свое время оказался в сенате, где его и проклинали, и был живым упреком коллегам. А теперь вот — генпрокурор США. И перспективы утверждения высоки.

Кстати сказать, у демократов не хватит возможностей самим заблокировать дорогу кому-либо из номинантов. У них 46 сенаторов из 100 плюс два независимых, фактически тоже однопартийцев (Берни Сандерс от Вермонта и Энгус Кинг от Мэна). Так что нужны вредные республиканцы. Тот же Маккейн полон ярости в отношении Трампа, но может и сыграть в примирение, если… Если его погладят по шерстке?

Между прочим, Трампу надо сказать спасибо уходящим обамовцам — они добились отмены ранее существовавшего правила, что номинанты должны получить не менее 60 голосов из 100 в сенате. Теперь — простое большинство. Поэтому у большинства из них нет причин для волнений.

Впрочем, обо всем по порядку.

Кое-кому слушания отложили из-за еще одного непременного требования — надо проверить, нет ли у них каких финансовых интересов, мешающих нынешнему назначению. Или этических причин не быть назначенными — всякое ведь бывало раньше. Но сегодня особая ситуация. Скажем, Бетси Девос, которую новый президент хочет видеть министром образования, впервые за более чем 10 лет вышла на слушания в комитете сената без документа об отсутствии конфликта интересов. Но она лидер партийного отделения в Мичигане (вопреки прогнозам проголосовавшем за Трампа) и крупный спонсор партии. И партия никак не скажет "нет" ее кандидатуре.

Или вот суперактивный сенатор от Нью-Йорка, ныне лидер демократов в сенате Чак Шумер наехал на Тома Прайса, конгрессмена от Джорджии с 20-летним стажем, назначаемого на пост министра здравоохранения, по поводу сообщения Си-Эн-Эн, что у него имеются акции компании медпрепаратов на 15 тысяч долларов. Не ангажирует ли это будущего министра? Но Прайс может стать именно тем, кто свернет-таки пресловутый "Обамакэр". Плюс у него отличные отношения с новым вице-президентом Майком Пенсом и спикером палаты представителей Полом Райаном, он всех в конгрессе знает лично. Так что очень вряд ли его "прокинут".

Еще пример. Профильный комитет сената отложил до 2 февраля слушания по назначению на пост министра труда Эндрю Паздера, который занимает жесткую позицию по размеру минимальной оплаты труда в США. В дело пошло все — даже обвинения в том, что он "обижал" бывшую жену (та теперь все отрицает, хотя сама заявляла на экс-супруга) и настоял на рекламе гамбургеров своей сети ресторанов с участием — о ужас! — девушек в бикини. Демократы возмущены: мультимиллионер будет защищать простого американца, о чем столько говорил победитель президентской гонки? Но Трамп видит в Паздере человека с бэкграундом в бизнесе, консервативными взглядами и высказываниями.

Заблокируют ли Тиллерсона

Для нас интереснее всего, одобрят ли Тиллерсона на пост госсекретаря. Так вот, это один из наиболее подвисших номинантов. На той неделе на слушаниях его буквально поджаривали сенаторы из комитета по международным связям, и особенно усердствовал не демократ, как можно было бы подумать, а республиканец Марко Рубио, сенатор от Флориды, кубинец по происхождению, проигравший Трампу выдвижение от партии на пост президента. Рубио особенно терзал Тиллерсона на предмет отношения к правам человека в связке с хорошим отношением к великому и ужасному Путину. И во всеуслышание назвал некоторые ответы номинанта "разочаровывающими". А в международном комитете — 10 республиканцев и 9 демократов, так что одного Рубио на стороне последних достаточно, чтобы заблокировать номинацию Тиллерсона.

Впрочем, последний раз сенат зарезал выдвиженца на пост в правитльствееще при Буше-старшем, в 1989 году. С другой стороны, ни один президент со времен Рейгана не добивался назначения всех своих людей — те, кто чувствовал неладное, просто сами снимали свою кандидатуру еще до голосования. Сейчас вроде такого нет, и это знак уверенности в успехе.

Трамп собрал в своем потенциальном кабинете магнатов большого бизнеса, но на удивление мало тех, кто работал в госорганах хоть на каком-то уровне. Пять миллиардеров, два генерала, четыре республиканских партийных деятеля. Лишь двое — небелые, только две женщины, и лишь одна — Элейн Чао — имеет опыт работы в правительстве.

Новый президент пока не заполнил лишь одну вакансию — министра сельского хозяйства.

Нам, конечно, интереснее всего, утвердят ли Тиллерсона госсекретарем. Да, это самая "зависшая" номинация на сей раз. Не только Рубио из республиканцев относится к его кандидатуре подозрительно — что-то подобное высказывали Маккейн и патриарх сената, многолетний представитель Айовы в верхней палате, престарелый и авторитетный Чак Грассли. Но поддержку Тиллерсону уже высказали такие киты республиканской партии, как Кондолиза Райс и Джеймс Бейкер (госсекретарь при Буше-старшем).

У кого какие шансы?

На пост министра финансов (подпись которого будет красоваться на долларовых купюрах) прочат Стивена Мнучина, в недавнем прошлом банкира и одного из топ-менеджеров "Голдман-Сакс". А по совместительству голливудского продюсера, кому мы отчасти обязаны лицезрением "Аватара" и "Людей Икс". Он никогда не работал в госструктурах, зато известен успехами в деловом мире. Да к тому же поддержал Трампа в самом начале гонки, когда никто не мог предсказать победы. И руководил финансами его кампании. Сразу обозначил желание возглавить минфин в случае победы, и теперь Трамп выполняет свое обещание.

Критики считают, что назначение Мнучина — фактически отказ от трамповской критики уолл-стритской элиты. Как быть с критикой в адрес связей Хилари Клинтон с тем же "Голдман-Сакс"? Но шансы получить одобрение его кандидатуры есть, и неплохие — сенаторы-республиканцы (да и многие демократы в верхней палате) вряд ли захотят ссориться с большим бизнесом, чьим представителем он является.

На пост министра обороны назначается четырехзвездночный генерал Джеймс Мэттис, глава Центрального командования американских вооруженных сил с 2010 по 2013 годы, по прозвищу "Бешеная Собака" (Mad Dog). У него опыт командования в Афганистане и Ираке и 44 года в строю, но никакого опыта работы "на гражданке". Замечено, что Трамп симпатизирует настоящим боевым офицерам, хоть и говорил, что лучше их знает, как воевать с ИГИЛ. Он сравнил генерала Мэттиса с героическим Джорджем Паттоном, своего рода американским Жуковым времен Второй мировой, и в целом глубоко уважает его мнение. Мэттис, как и его будущий шеф, не слишком заморачивается политкорректностью и вызвал ряд скандалов своими высказываниями. Нещадно ругал администрацию Обамы за бездарное ведение кампаний в Ираке и вообще в Азии и Африке. Рвется устроить кровавую баню игиловцам и прочим фундаменталистам. И при этом не очень-то разделяет доброе отношение Трампа к России, усматривая в ней агрессора. Минус при его назначении только один — вот уже 65 лет в США избегают назначать министром обороны профессионального военного.



© REUTERS BRIAN SNYDER Вашингтон готовится к инаугурации Трампа

На еще один силовой пост — министра нацбезопасности — идет генерал Джон Келли. Тоже ветеран морской пехоты с 40-летней выслугой. До недавнего времени возглавлял южный военный округ, отвечающий за всю Латинскую Америку, включая пресловутую базу Гуантанамо на Кубе. Его сын, лейтенант, погиб в Афганистане. Генерал Келли по долгу службы немало работал с конгрессменами и сенаторами и знает их лично. Намерен жестко бороться с нелегалами и наркотрафиком, проникающими через мексиканскую границу. И у сенаторов нет причин его "забанить" — даже у демократов, которые боялись увидеть на этом посту совсем уж разнузданных "рейнджеров".

На пост министра ЖКХ и городского развития назначается один из ранних соперников Трампа в президентской гонке, темнокожий нейрохирург Бен Карсон, быстро сориентировавшийся и влившийся в команду того, кто в итоге победил. У доктора Карсона нет опыта в сфере ЖКХ, но зато он лично вырос в бедных кварталах мегаполиса и знает, чем недовольны обитатели таких районов. И хочет решительно бороться с их проблемами. Так что беспокоиться по поводу его назначения оснований нет.

Зато на пост министра энергетики идет сущий бизон республиканской партии и человек техасского нефтяного лобби — бывший губернатор этого штата Рик Перри, которого года два назад называли одним из ведущих кандидатов на выдвижение в президенты от республиканцев. Он сменил на посту губернатора Техаса самого Буша-младшего, подавшегося в президенты. Критики указывают, что на таком посту нужен крупный ученый — последние двое такими и были. И что Перри некогда призывал вообще упразднить минэнерго. Так что в сенате по его поводу частенько звучит: "Мы что, пускаем лису в курятник?". Да и в команде Трампа отношение к нему настороженное: пока не влился в команду, очень жестко его критиковал (даже обозвал как-то "раковой опухолью на теле консерватизма"!), да и вообще человек клана Бушей, недругов. Но Трамп только усмехается: иной раз бывшие враги лучше друзей. В целом республиканцы к нему относятся не просто хорошо, а очень хорошо, так что все явно проголосуют "за".

Министром транспорта назначается знаковая фигура — сама Элейн Чао, единственная в новой администрации бывший замминистра (аж при Буше-старшем), дочь миллионера из Гонконга и жена лидера республиканского большинства в сенате Мича Макконнелла. Она одна может свести на нет всю критику демократов в адрес команды Трампа — мол, где гендерный и этнический баланс? К тому же хотелось бы посмотреть на тех сенаторов от республиканской партии, которые прокатят жену лидера собственной фракции. Так что насчет нее волноваться нечего (ее назначение одобрил даже уходящий демократический вице-президент Байден). И она всерьез намерена реализовать план нового президента по модернизации американской транспортной сети, которую тот сравнивает со странами третьего мира.

На министра внутренних дел идет конгрессмен Райан Зинке из Монтаны, переизбранный в ноябре и собиравшийся в сенат в 2018-м. Он успокоит тех, кто упрекает Трампа в игнорировании интересов глубинки. К тому же Зинке 20 лет прослужил в военном флоте и имеет медали. И вообще друг сына Трампа, Дональда-младшего. Правда, на него окрысились экологи и связанные с ними круги Демократической партии: будущий министр выступает за добычу нефти даже в национальных парках и разделяет скепсис Трампа по поводу глобального изменения климата. Но республиканцы должны поддержать стройными рядами — помимо прочего, устраняется серьезная угроза переизбранию одного из партийных тяжеловесов, сенатора Джона Тестера.

Пост министра торговли планируется отдать Уилбуру Россу, вокруг кандидатуры которого демократы ломают копья. Это еще один миллиардер в новом кабинете, но связанный с Ротшильдами, что заткнет рот многим демократам. Имеет богатый опыт работы в очень многих секторах производства — от сталелитейного до текстильного. Росс как никто иной разделяет идеи Трампа о поддержке американского производителя и вреде торговых соглашений для американской торговли. И славится умением вести переговоры, так что стоит ожидать бурной активности по пересмотру торговых соглашений.

Руководить Агентством по охране окружающей среды (которое Трамп божился либо упразднить, либо ограничить в полномочиях) будет Скотт Прюитт, генпрокурор Оклахомы, бастиона партии. Он, как и большинство его земляков, не очень-то верит в реальность глобального потепления. И даже подавал в суд на администрацию Обамы за меры по борьбе с изменением климата! Так что демократы будут сражаться против его назначения, и им может помочь кое-кто из республиканцев-центристов типа сенатора Сьюзан Коллинз, но и в их фракции есть те, кто может поддержать Прюитта — например, сенатор от шахтерской Западной Виргинии Джо Манчин. Так что и тут шансы неплохи.

Представителем в ООН пойдет одна из недавних претенденток на пост госсекретаря, губернатор Южной Каролины Никки Хейли, дочь индийских иммигрантов. Это восходящая звезда партии, мы о ней уже говорили, и Марко Рубио рассматривал именно ее в качестве возможного вице-президента в случае своей победы. К тому же она успокаивает различные нацменьшинства, обеспокоенные антииммигрантской риторикой Трампа. Нет сомнений, что ее утвердят.

Наконец, директором ЦРУ будет Майк Помпео, конгрессмен от Канзаса и один из лидеров "партии чаепития". Чтобы его утвердили, озвучил, что его беспокоит вмешательство русских хакеров в президентские выборы, и что Россия "агрессивна". И даже выразил готовность во имя высшей справедливости, если надо, расследовать связи с Кремлем самого Трампа! Помпео скептически отозвался на слушаниях и о других высказываниях будущего шефа — типа эффективности пыток против схваченных террористов — что должно гарантировать ему утверждение в новой должности.

Есть и должности, куда не требуется одобрение сената. Так, только от президента зависит назначение главы аппарата Белого дома, и этот пост займет Райнс Прибус, которому в марте исполнится 45 лет. Уже почти 6 лет он председатель Национального комитета Республиканской партии — ключевой структуры. Его поддерживают земляк из Висконсина (штата, внезапно проголосовавшего за Трампа вопреки прогнозам!), спикер палаты представителей конгресса Пол Райан, и могущественный лидер сенатского большинства Мич Макконнелл.

Советником по нацбезопасности будет серый кардинал команды Трампа — отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн. У него есть опыт работы в военной разведке и службы в горячих точках — Ираке и Афганистане. К нему немало претензий, в том числе и в связи с желанием объединить усилия с Россией в борьбе с ИГИЛ ("зловредной раковой опухолью на теле ислама", по его словам).

Так что ожидается беспроблемное утверждение большинства новой команды. Но кое у кого могут быть и проблемы. Наиболее горячая интрига — именно вокруг будущего госсекретаря. Шансы Тиллерсона — чуть выше, чем 50 на 50. Но все же выше.