УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о смертельном наезде на мужчину, который выполнял работы на дороге по эвакуации аварийных машин. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





Авария произошла ночью 16 сентября прошлого года вблизи деревни Смольница Смолевичского района. 29-летний житель Витебской области, управляя автопоездом в составе седельного тягача Volvo и двигаясь в направлении Бреста, на 387-ом километре трассы М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации совершил наезд на мужчину, который находился возле стоявшего в правой полосе движения грузового автомобиля — эвакуатора Fiat Iveсo. В результате ДТП от полученных травм он скончался в больнице.





— Следователи установили, что водитель автопоезда имел возможность своевременно наблюдать впереди в полосе своего движения одетого в светоотражающий жилет потерпевшего, который находился возле грузового автомобиля с включенной аварийной световой сигнализацией и выполнял работы на дороге, связанные с эвакуацией аварийных легковых автомобилей. Кроме того, мужчина отвлекся от управления на телефонный разговор, чем нарушил требования подпункта 9,6 пункта 9 ПДД. В связи с этим он проявил невнимательность и не принял мер, соответствующих дорожной обстановке, — сказали в СК.





Действия водителя автопоезда квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.