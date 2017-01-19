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СК: водитель фуры, насмерть сбивший на М1 эвакуаторщика, говорил по телефону
УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о смертельном наезде на мужчину, который выполнял работы на дороге по эвакуации аварийных машин. Об этом
Авария произошла ночью 16 сентября прошлого года вблизи деревни Смольница Смолевичского района. 29-летний житель Витебской области, управляя автопоездом в составе седельного тягача Volvo и двигаясь в направлении Бреста, на 387-ом километре трассы М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации совершил наезд на мужчину, который находился возле стоявшего в правой полосе движения грузового автомобиля — эвакуатора Fiat Iveсo. В результате ДТП от полученных травм он скончался в больнице.
— Следователи установили, что водитель автопоезда имел возможность своевременно наблюдать впереди в полосе своего движения одетого в светоотражающий жилет потерпевшего, который находился возле грузового автомобиля с включенной аварийной световой сигнализацией и выполнял работы на дороге, связанные с эвакуацией аварийных легковых автомобилей. Кроме того, мужчина отвлекся от управления на телефонный разговор, чем нарушил требования подпункта 9,6 пункта 9 ПДД. В связи с этим он проявил невнимательность и не принял мер, соответствующих дорожной обстановке, — сказали в СК.
Действия водителя автопоезда квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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