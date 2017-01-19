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Мнение педагога о запрете денежных поборов в школах и садах
20.01.2017 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Родительским комитетам различных учебных заведений (школ, детских садов, специальных учреждений образования) теперь запрещается собирать денежные средства, кроме тех, что необходимы для обеспечения деятельности учреждения образования.
Решение Министерства образования Беларуси о запрете денежных поборов на радио Sputnik Беларусь прокомментировал педагог Андрей Журавский.
"Это очень своевременное решение, которым убираются вечные споры и разногласия между родителями учителями о том, на что мы можем или не можем собирать деньги", — сказал Журавский.
По словам педагога, помимо нового постановления Минобразования, существует нормативный документ о деятельности попечительских советов, в состав которых входят представители родительских комитетов из классов в школе. Они решают, куда именно направлять собранные деньги. Как правило, это одна минимальная заработная плата в год.
"У родительских комитетов теперь четко прописаны все финансовые потоки, как они могут помочь школе — на воду, поездку и что-то еще. Я как учитель в очень многих школах Минска слышал отзывы родителей о просто непомерных деньгах на ремонт, на выпускной и так далее. А есть и малообеспеченные семьи, семьи в трудной ситуации", — отметил собеседник Sputnik.
По словам учителя, с появлением нового документа действия родительских комитетов по сбору средств теперь будут более четко регламентированы.
Комментарий педагога Андрея Журавского о запрете на сбор денежных средств родительскими комитетами в школах и детсадах слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Опубликовало постановление Минобразования от 28 декабря 2016 года №126, которым налагается запрет на сбор денежных средств родительскими комитетами в школах и...
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