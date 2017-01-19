Родительским комитетам различных учебных заведений (школ, детских садов, специальных учреждений образования) теперь запрещается собирать денежные средства, кроме тех, что необходимы для обеспечения деятельности учреждения образования.

Решение Министерства образования Беларуси о запрете денежных поборов на радио Sputnik Беларусь прокомментировал педагог Андрей Журавский.

"Это очень своевременное решение, которым убираются вечные споры и разногласия между родителями учителями о том, на что мы можем или не можем собирать деньги", — сказал Журавский.

По словам педагога, помимо нового постановления Минобразования, существует нормативный документ о деятельности попечительских советов, в состав которых входят представители родительских комитетов из классов в школе. Они решают, куда именно направлять собранные деньги. Как правило, это одна минимальная заработная плата в год.

"У родительских комитетов теперь четко прописаны все финансовые потоки, как они могут помочь школе — на воду, поездку и что-то еще. Я как учитель в очень многих школах Минска слышал отзывы родителей о просто непомерных деньгах на ремонт, на выпускной и так далее. А есть и малообеспеченные семьи, семьи в трудной ситуации", — отметил собеседник Sputnik.

По словам учителя, с появлением нового документа действия родительских комитетов по сбору средств теперь будут более четко регламентированы.

Комментарий педагога Андрея Журавского о запрете на сбор денежных средств родительскими комитетами в школах и детсадах слушайте на радио Sputnik Беларусь.