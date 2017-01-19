Итальянская компания Sportful при участии Доротеи Вирер разработала коллекцию одежды под названием Doro Style. Биатлонистка занималась дизайном одежды для беговых лыж на протяжении трех месяцев и представила результат работы на пресс-конференции в Антхольце.



Фото: Виктория Ковальчук, TUT.BY

— Я благодарна за возможность создать собственную линейку одежды — не каждому выпадает такой шанс. Я предлагала идеи, а команда Sportful помогала их реализовывать. Счастлива, что у нас получился качественный продукт. Для нас, спортсменов, очень важно иметь удобную и высококлассную одежду. Надеюсь, нам удалось разработать именно такую коллекцию.



Фото: Виктория Ковальчук, TUT.BY

Для SPORT.TUT.BY Вирер прокомментировала продукцию из интернет-магазина Дарьи Домрачевой :

— У Дарьи был большой перерыв в карьере — сначала она боролась с мононуклеозом, а затем готовилась к рождению дочери. Поэтому у нее было свободное время для занятий творчеством, и она использовала его с пользой. Мне особенно нравится одежда из коллекции Дарьи, на которой изображены лыжные элементы: это символизирует наш вид спорта. Наши линейки кардинально отличаются: я работала над созданием исключительно спортивной одежды, а продукция Дарьи подойдет для разных случаев жизни.

















Итальянка надеется, что этот дизайнерский опыт окажется не единственным для нее:

− Если наша коллекция будет успешной, обсудим с компанией Sportful дальнейшее сотрудничество. Я в восторге от подобного опыта. Еще в детстве мне нравилось мастерить украшения, делать своими руками сережки и колечки. Надеюсь, еще покажу себя как дизайнер.