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Футболист молодежной сборной Сербии близок к переходу в БАТЭ
20-летний форвард сербского «Нови-Пазара» Анес Рушевич близок к подписанию контракта с БАТЭ.
Об этом Tribuna.com сообщил сербский журналист, близкий к «Нови-Пазар», Адель Жекович. По сведениям Жековича, Рушевич уже находится в Минске.
По данным сайта
Контракт форварда с сербским клубом действует до конца 2017 года.
Нападающий недавно дебютировал в составе сборной Сербии (U-21). До этого выступал за сборную U-19.
В 16 матчах сезона на счету форварда 4 гола.
Ранее «Прессбол»
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Сейчас 20-летний футболист находится в Минске.
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