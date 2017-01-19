Топовые биатлонисты Кубка мира по просьбе SPORT.TUT.BY поделились мнениями о том, как рождение дочери повлияло на Уле-Эйнара Бьорндалена и чего ждать от звездной белорусско-норвежской четы в ближайшее время.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Йоханнес Бо: «Еще посмотрим, за какую страну будет выступать Ксения Бьорндален»

− Уле — красавчик. Кажется, рождение Ксении сделало его еще сильнее. И четвертое место в индивидуальной гонке в Антхольце — подарок для маленькой Ксении. Не знаю, влияет ли как-то семейная жизнь на Уле-Эйнара, но рождение его дочери точно влияет на меня. Я живу в соседней комнате и слушаю ее плач. Да ладно, я шучу. Но, похоже, отцовство серьезно мотивирует. Если Бьорндален выиграет золото в Хохфильцене, я тоже задумаюсь над тем, чтобы стать отцом, обещаю. Дарья не отстает от мужа, у них классная спортивная семья, поэтому она так скоро вернулась к соревнованиям. Пока Дарья не приглашала меня в Беларусь, но сегодня за ужином обязательно поинтересуюсь у нее, когда можно будет приехать в гости. Еще посмотрим, за какую страну будет выступать Ксения Бьорндален.

Мартен Фуркад: «Есть много счастливых спортивных пар, надеюсь, что Дарья и Уле-Эйнар — пример такого союза»

− Пару лет назад в одном из интервью я сказал, что нахожусь в хороших отношениях с Дарьей, но, кончено, не настолько хороших, как Бьорндален. Это посеяло интригу. Но до того как пара публично объявила о своем союзе, я не раскрыл всех карт, ха-ха. Я уверен, что счастливая семейная жизнь необходима для каждого спортсмена. Если ты спокоен за жену и детей, то спорт дается легче. С другой стороны, важно разделять эти сферы, чтобы концентрироваться на работе.



Фото: biathlonworld.com

Я не представляю, что такое, когда жена — биатлонистка. Мне нравится возвращаться домой и быть просто Мартеном, отцом любимой дочери. В моей жизни и так слишком много биатлона, поэтому я бы не хотел обсуждать его еще и дома. Я стараюсь сохранять баланс, не заполняя все биатлоном. Но есть много счастливых спортивных пар, надеюсь, что Дарья и Уле-Эйнар — пример такого союза. Сейчас я готовлюсь стать отцом во второй раз. Как-то я посоветовал Уле-Эйнару: «Не пропусти самые важные моменты взросления дочери. Дети растут слишком быстро!». Но это так сложно. Я понимаю, что мы, спортсмены, выбираем жизнь, в которой спорт отнимает много времени, но биатлон делает нас счастливыми. Это наш осознанный выбор, поэтому надо балансировать и успевать все.

Ларс-Хегле Биркеланд: «Тарье Бо говорил, что, даже если бы он родил ребенка, не был бы так мотивирован, как Домрачева»

− Это прекрасное событие осчастливило Уле-Эйнара. Я приготовил для него небольшой подарок, который вручил еще в Шушене на старте сезона. А еще я познакомился там с Ксенией, приятная встреча, ха-ха. Думаю, у этой девочки есть все шансы стать биатлонисткой. Мне кажется, что Уле остался таким же, как и до отцовства, разве что теперь у него появились приятные домашние хлопоты. Рождение дочери не сместило акценты, он по-прежнему сфокусирован на биатлоне и очень мотивирован.

Я не удивлен, что Дарья так быстро вернулась в спорт. Домрачева — суперзвезда и большой талант. Думаю, к чемпионату мира ее кондиции только улучшатся. Дарья и Уле фантастически мотивированы. Тарье Бо говорил, что, даже если бы он родил ребенка, не был бы так мотивирован, как Дарья, ха-ха. Каждый ищет вдохновение и стимул в чем-то своем. Например, моя самая мощная мотивация была перед домашним чемпионатом мира в Осло в прошлом году, ведь там нас гнали родные трибуны.

Антон Шипулин: «У любого человека, каким бы роботом он ни казался, в том числе и у Бьорндалена, все меняется в голове после появления на свет ребенка»

− Когда у спортсмена рождается ребенок, он по-другому расставляет приоритеты. Самое важное — это благополучие семьи, думаю, многие со мной согласятся. Я, например, всегда думаю так: чем больше медалей я завоюю, тем больше положительных эмоций доставлю семье. Я стараюсь, чтобы ребенок и жена гордились мной. Думаю, у Уле-Эйнара теперь такое же желание. У любого человека, каким бы роботом он ни казался, в том числе и у Бьорндалена, все меняется в голове после появления на свет ребенка. Впервые за карьеру Уле-Эйнар пропустил высокогорный сбор и готовился в «Раубичах». Но он сам знает, что для него важно и нужно.



Фото: "Спорт-Экспресс"

Я стараюсь не думать о биатлоне дома, а Уле-Эйнар — человек, который живет и дышит этим видом спорта. Он наверняка круглосуточно погружен в мысли о биатлоне, потому что в свои 42 года не собирается завершать карьеру. Он фанатик своего дела. И я это нисколько не осуждаю, а восхищаюсь тем, что в таком возрасте он показывает высокие результаты. Дарья Домрачева тоже снова в деле. Есть немало примеров биатлонисток, которые возвращались в спорт после родов и показывали еще более высокие результаты, чем до декретного перерыва. Надеюсь, что Даша Домрачева, как и моя сестра Анастасия Кузьмина, пополнят список успешных возвращений.