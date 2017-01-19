﻿ Дональд Трамп официально вступил в должность. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дональд Трамп официально вступил в должность

20.01.2017 21:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Дональд Трамп официально вступил в должность

Фото: Reuters/Pixstream

Избранный президент США Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность. Перед этим присягу принес избранный вице-президент Майк Пенс.

Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор. Он исполнил патриотическую песню America, The Beautiful.

«Буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволят силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию США. Да поможет мне Бог», — произнес Трамп текст присяги.

45-й президент США присягнул сразу на двух Библиях. Первая — это книга, положа руку на которую приносил присягу 16-й президент США Авраам Линкольн. Вторая — личная Библия Трампа, которую в 1955 году подарила ему его мать в честь окончания им воскресной школы.

Церемонию инаугурации открыл сенатор от штата Миссури, республиканец Рой Блант, следом за ним выступил хор Университета Миссури. После выступления сенатора от штата Нью-Йорк демократа Чака Шумера на сцену вышел глава Верховного суда США Кларенс Томанс. Он привел к присяге избранного вице-президента Майка Пенса.

После официального вступления в должность Трамп выступил со своей первой речью в качестве президента США. Он поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и его супругу Мишель за то, что они обеспечили мирную передачу власти.

«Сегодня мы не только мирно меняем власть, но возвращаем ее вам, народу», — заявил Трамп.

В преддверии инаугурации Трампа в Вашингтоне начались волнения. Часть протестующих начали бить витрины магазинов и кафе, опрокидывать урны и вендинговые аппараты. Разгонявшие активистов полицейские применяли слезоточивый газ, пишет РБК.


 
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избранный президент США Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность. Перед этим присягу принес избранный вице-президент Майк Пенс.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Рождение дочери сделало его еще сильнее". Соперники рассказали, как изменился Бьорндален
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика