Эти изменения могут быть, но они должны вноситься с учетом общественных отношений.

Об этом заявил 20 января председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, который добавил, что Конституция является главным правовым документом, и на ее основе вырабатывается стратегия развития страны и реализуются конституционные права и свободы граждан, передает БЕЛТА .

Миклашевия добавил, что если возникнет такая необходимость, то в Конституцию будут внесены изменения, однако на данном этапе Конституционный суд в обсуждении возможных поправок не участвует.

По словам Миклашевича, Конституционный суд обеспечивает верховенство основного закона в стране, а в самой Беларуси формируется демократическое, социальное, правовое государство с реальным разделением властей.

Напомним, что в 2016 году Александр Лукашенко не исключил возможности корректировки Конституции.