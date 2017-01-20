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В Беларуси могут изменить Конституцию

20.01.2017 20:52 — Разное | БДГ  
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Эти изменения могут быть, но они должны вноситься с учетом общественных отношений.

Об этом заявил 20 января председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, который добавил, что Конституция является главным правовым документом, и на  ее основе вырабатывается стратегия развития страны и реализуются конституционные права и свободы граждан, передает БЕЛТА.

Миклашевия добавил, что если возникнет такая необходимость, то в Конституцию будут внесены изменения, однако на данном этапе Конституционный суд в обсуждении возможных поправок не участвует.

По словам Миклашевича, Конституционный суд обеспечивает верховенство основного закона в стране, а в самой Беларуси формируется демократическое, социальное, правовое государство с реальным разделением властей.

Напомним, что в 2016 году Александр Лукашенко не исключил возможности корректировки Конституции.

 
 
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Эти изменения могут быть, но они должны вноситься с учетом общественных отношений.

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