Сборная Беларуси по гандболу в решающем матче группового этапа одолела Венгрию и вышла в плей-офф чемпионата мира во Франции.



France Handball

На протяжении большей части матча шла равная игра. Белорусы имели небольшой задел, но венгры то и дело подбирались и даже сравнивали счет. Нашу команду устраивала и ничья, но подопечные Юрия Шевцова решили играть на победу. Несколько удачных атак в концовке и куражистая игра вратаря Вячеслава Солдатенко принесли Беларуси столь важную победу - 27:25.

Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Титов, Юринок (4), Бровко (6), Рутенко (3), Баранов, Шумак, Королек (3), Кулеш (3), Шинкель, Астрашапкин, Шилович (2), Пуховский (6), Подшивалов, Гайдученко.

Таким образом, после сенсационного поражения в первом туре от Чили наша сборная смогла выйти в плей-офф. 22 января в 18.00 на стадии 1/8 финала Беларусь сразится со Швецией.

SPORT.TUT.BY провел мультимедийный онлайн матча.

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