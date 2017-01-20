Вторая Мировая война оставила человечеству множество артефактов. До сих пор поисковики находят военную технику, боеприпасы и заброшенные военные сооружения, оставшиеся после тысяч сражений. Некоторые бункеры были обнаружены только спустя десятки лет после войны. 42.TUT.BY выбрал несколько самых интересных подобных находок.

Похоронены под песком

Более 50 лет три нацистских бункера были похоронены под толстым слоем песка на датском побережье. В них все сохранилось в том виде, когда их полсотни лет назад оставили на солдаты вермахта: от брошенных вещей до недопитой бутылки шнапса и щепотки табака в солдатской трубке.



Фото: dailymail.co.uk

Расположенные на пляже Houvig, они были обнаружены в 2008 году только потому, что во время шторма гигантские волны раскатали песок и обнажили цементные стены и железные конструкции.

Эти три бункера были построены немцами в рамках сооружения укреплений, получивших название «Атлантический вал». Большинство предметов в бункерах хорошо сохранились в течение 60 лет, потому что находились в холоде и темноте и были буквально законсервированы песком.

Датский эксперт по европейским бункерам Бент Антонисен назвал открытие полностью меблированных бункеров «уникальным в Европе». Не менее восторженно о находки отозвался сотрудник музея Второй Мировой войны в крепости Hanstholm Йенс Андерсен.

«Это фантастика: мы нашли нетронутые помещения, в них стулья, столы, средства связи, предметы обихода и личные вещи солдат, которые жили здесь».

Ядерная лаборатория Гитлера в горах Австрии

Сеть секретных тоннелей, где немцы работали над созданием ядерного оружия была случайно обнаружена в Австрии в 2014 году режиссером Андреасом Зульцером. Комплекс располагается в непосредственной близости от небольшого городка Санкт-Георген ан-дер-Гузен, недалеко от Линц.



B8 Bergkristall. Фото: independent.co.uk

Точное месторасположение комплекса было определено после тщательного анализа шпионских отчетов времен Второй Мировой войны и исследований, которые выявили места с высоким уровнем радиоактивности.

Объект был построен с использованием рабского труда из соседнего концлагеря Маутхаузен-Гузен.



Me 262. Фото: historynet.com

В том месте также располагался подземный завод, где производились реактивные истребители Messerschmitt Me 262. После войны войска союзников обследовали предприятие, но найти вход в секретный комплекс не смогли.

Зульцеру, чтобы пробиться внутрь потребовалось тяжелая техника. Правда, власти Австрии, узнав о проведении раскопок, запретили любые работы на этом участке.

Секретный бункер Геббельса

В декабря 1998 года в Берлине, недалеко от планируемого места строительства памятника жертвам холокоста, был случайно обнаружен подземный бункер, принадлежавший Йозефу Геббельсу. Трехкомнатное убежище располагалось неподалеку от Потсдамской площади в центре Берлина.



Развалиной внутри бункера Геббельса, который был рядом с домом, и соединен с ним подземным ходом. Фото: vocativ.com

Найти бункер помогло геофизическое сканирование. Никаких планов по бункеру обнаружить в архивах не удалось, только нахождение его рядом с домом бывшего рейхсминистра народного просвещения и пропаганды помогло установить принадлежность подземного строение.

Вновь открытое поземное убежище не было соединено с бункером Гитлера, где Геббельс и его семья провели последние минуты жизни. В найденном бункере, скорее всего, высокопоставленный нацист укрывался на время бомбардировок — налеты на Берлин случались нередко.

Тайны «острова смерти»

В прошлом году Минобороны России совместно с Русским географическим обществом провели несколько экспедиций на острова Гогланд и Большой Тютерс, расположенный в центральной части Финского залива. Большой Тютерс, кстати, называют «островом смерти».



Фото: project. moya-planeta.ru

В годы войны немцы превратили его в настоящую крепость: ряды колючей проволоки опоясывали весь остров, через каждые 50−100 метров располагались пулеметные гнезда. До сих пор на острове сохранились минные поля и множество проржавевшего оружия.



Фото: newinform.com

Во время экспедиции на Большом Тютерсе было обнаружено несколько бункеров, обустроенных немцами в гранитных скалах. Для каких целей они были построены — неизвестно.



Фото: project. moya-planeta.ru

На большой карте острова из архивов абвера (орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919—1944 годах), есть надпись, которая гласит , что на острове есть 15 подземных сооружений.

Версий о назначении таинственных бункеров существует немало. Одна из них гласит, что в них хранилась часть ценностей, награбленных вермахтом.

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