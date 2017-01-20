Самой приметной темой спортивной недели стало подписание соглашения о подаче совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

"Мэр Риги отметил, что Беларусь сейчас поворачивается в сторону Евросоюза, и проведение спортивных мероприятий с одной из стран дает огромные плюсы. В этой связи, по прогнозам рижского мэра, отмена виз с Беларусью к 2021 году может перестать быть научной фантастика", — отметил Костьян.

Еще одной заметной темой недели стал гандбол - на чемпионате мира в рамках предварительного этапа белорусы провели матчи против Саудовской Аравии, Хорватии и действующих чемпионов Европы — немцев. К сожалению, выиграть удалось только один матч — у аравийцев.

"У нас команда молодая, ребята пока не нашли общей игры. Хорошо играют в первой половине, плохо во второй — такова печальная тенденция наших гандболистов", — сказал Костьян.

Нескучно на минувшей неделе было и на биатлонных фронтах — в итальянском Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира, предваряющий мировой чемпионат.

"Открывали этап женщины в индивидуальной гонке на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, и обидно так говорить, но ничего не показали. Лучший результат у Надежды Скардино — 16 место. Дарья Домрачева, в которую по-прежнему все верят, финишировала 27-й", — рассказал спортивный обозреватель.

Собеседники в студии обратились и к предстоящим спортивным событиям, среди которых — начало подготовки белорусов к футбольному сезону , продолжение мирового первенства по гандболу и старт чемпионата мира по биатлону.

Полную версию беседы об основных спортивных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.