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Спорт-обзор: хоккейное соглашение с Латвией, гандбол и печали биатлона
21.01.2017 09:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Самой приметной темой спортивной недели стало подписание соглашения о подаче совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мэр Риги отметил, что Беларусь сейчас поворачивается в сторону Евросоюза, и проведение спортивных мероприятий с одной из стран дает огромные плюсы. В этой связи, по прогнозам рижского мэра, отмена виз с Беларусью к 2021 году может перестать быть научной фантастика", — отметил Костьян.
Еще одной заметной темой недели стал гандбол - на чемпионате мира в рамках предварительного этапа белорусы провели матчи против Саудовской Аравии, Хорватии и действующих чемпионов Европы — немцев. К сожалению, выиграть удалось только один матч — у аравийцев.
"У нас команда молодая, ребята пока не нашли общей игры. Хорошо играют в первой половине, плохо во второй — такова печальная тенденция наших гандболистов", — сказал Костьян.
Нескучно на минувшей неделе было и на биатлонных фронтах — в итальянском Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира, предваряющий мировой чемпионат.
"Открывали этап
Собеседники в студии обратились и к предстоящим спортивным событиям, среди которых —
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О хоккейных договоренностях с Латвией, переменных успехах белорусов в гандбольном чемпионате и других спортивных темах недели ведущий радио Александр Кривошеев...
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