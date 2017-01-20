﻿ В твиттере Трампа по ошибке разместили фото с инаугурации Обамы. 21.by
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В твиттере Трампа по ошибке разместили фото с инаугурации Обамы

21.01.2017 09:27 — Разное | Tut.by  
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В твиттер-аккаунте @POTUS, который принадлежит президенту США и до этого управлялся Бараком Обамой, опубликовали фото с инаугурации бывшего президента, сообщает TV Newser, передает Газета.ru.

Отмечается, что после передачи аккаунта все твиты, написанные Обамой, были перемещены в архив.

На аватарке в твиттере разместили фотографию Дональда Трампа, а на баннере — фото с церемонии инаугурации. Однако, по сообщениям СМИ, фото было сделано на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.

После того как об ошибке написали СМИ, фото в аккаунте поменяли на изображение флага США.

А потом — еще раз

Напомним, 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, который набрал большинство голосов выборщиков. Трамп принес присягу и официально вступил в должность главы Белого дома. Присягу также принял новый вице-президент Майкл Пенс. 

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После того как об ошибке написали СМИ, фото в аккаунте поменяли на изображение флага США.

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