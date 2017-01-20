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В твиттере Трампа по ошибке разместили фото с инаугурации Обамы
В твиттер-аккаунте @POTUS, который принадлежит президенту США и до этого управлялся Бараком Обамой, опубликовали фото с инаугурации бывшего президента, сообщает
Отмечается, что после передачи аккаунта все твиты, написанные Обамой, были перемещены в архив.
На аватарке в твиттере разместили фотографию Дональда Трампа, а на баннере — фото с церемонии инаугурации. Однако, по сообщениям СМИ, фото было сделано на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.
После того как об ошибке написали СМИ, фото в аккаунте поменяли на изображение флага США.
А потом — еще раз
Напомним, 20 января в Вашингтоне
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После того как об ошибке написали СМИ, фото в аккаунте поменяли на изображение флага США.
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