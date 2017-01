В твиттер-аккаунте @POTUS, который принадлежит президенту США и до этого управлялся Бараком Обамой, опубликовали фото с инаугурации бывшего президента, сообщает TV Newser , передает Газета.ru .

Отмечается, что после передачи аккаунта все твиты, написанные Обамой, были перемещены в архив.

На аватарке в твиттере разместили фотографию Дональда Трампа, а на баннере — фото с церемонии инаугурации. Однако, по сообщениям СМИ, фото было сделано на инаугурации Барака Обамы в 2009 году.

После того как об ошибке написали СМИ, фото в аккаунте поменяли на изображение флага США.

Aw @POTUS updated the header image that was from Obama’s inauguration and not his pic.twitter.com/IHO1BPEuzq — Mike Murphy (@mcwm) 20 января 2017 г.

А потом — еще раз

@mcwm and again! maybe he’ll just keep changing pictures instead of tweeting? pic.twitter.com/H2R6j9ekT0 — Nick Hennen (@tweetbrk) 20 января 2017 г.

Напомним, 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, который набрал большинство голосов выборщиков. Трамп принес присягу и официально вступил в должность главы Белого дома. Присягу также принял новый вице-президент Майкл Пенс.

Читайте также: Сонный сын Трампа растрогал пользователей соцсетей