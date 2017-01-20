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Мама четверых детей показала, что такое детство без телевизора и гаджетов

21.01.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
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Ники Бун (Niki Boon) увлекалась фотографией в юности, когда жила в Шотландии, но потом разные события жизни отодвинули это хобби на второй план. Но когда Ники поселилась в сельской глубинке в Новой Зеландии и родила четверых детей, страсть к фотографии вернулась с новой силой. Она смотрела, как ее дети познают мир вокруг, и это стало лучшим вдохновением.

Серию фотографий, посвященных жизни ее детей, Ники назвала «Дикое детство» (Childhood in the Raw). Мы выбрали те, что понравились нам больше всего.

«Мои дети живут без телевизора и современных гаджетов».


© Niki Boon

«Наш образ жизни может показаться кому-то сложным или странным…»


© Niki Boon

«но я так счастлива, что мы живем в этом совершенно магическом месте».


© Niki Boon

«Я веду летопись их дней, полных общения с природой и игр до упаду».


© Niki Boon

«Это запись их детства, жизни как она есть…»


© Niki Boon

«их реальности».


© Niki Boon

«А еще это отражение моего детства…»


© Niki Boon

«того времени, когда я была абсолютно свободна».


© Niki Boon

«И такого же опыта я теперь хочу для своих детей».


© Niki Boon

«И мне очень хочется, чтобы мои фото напомнили людям об их собственном детстве».


© Niki Boon

«Мои дети приходят домой все в грязи, и я понимаю, что это то, что им нужно».


© Niki Boon

«Они бегают где захотят и существуют в единстве с природой».


© Niki Boon

«Они живут здесь и сейчас, дикие и свободные…»


© Niki Boon

«и ничто не стоит между их маленькими душами и природой».


© Niki Boon

«Да, сельская жизнь требует труда…»


© Niki Boon

«но зато дети полностью понимают, как именно нам достаются блага».


© Niki Boon

«Они видят, откуда берется еда. Что такое жизнь и смерть».


© Niki Boon

«Они постигают жизнь. Со всеми ее, порой непростыми, уроками».


 
 
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