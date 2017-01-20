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Мама четверых детей показала, что такое детство без телевизора и гаджетов
Ники Бун (
Серию фотографий, посвященных жизни ее детей, Ники назвала «Дикое детство» (Childhood in the Raw). Мы выбрали те, что понравились нам больше всего.
«Мои дети живут без телевизора и современных гаджетов».
«Наш образ жизни может показаться кому-то сложным или странным…»
«но я так счастлива, что мы живем в этом совершенно магическом месте».
«Я веду летопись их дней, полных общения с природой и игр до упаду».
«Это запись их детства, жизни как она есть…»
«их реальности».
«А еще это отражение моего детства…»
«того времени, когда я была абсолютно свободна».
«И такого же опыта я теперь хочу для своих детей».
«И мне очень хочется, чтобы мои фото напомнили людям об их собственном детстве».
«Мои дети приходят домой все в грязи, и я понимаю, что это то, что им нужно».
«Они бегают где захотят и существуют в единстве с природой».
«Они живут здесь и сейчас, дикие и свободные…»
«и ничто не стоит между их маленькими душами и природой».
«Да, сельская жизнь требует труда…»
«но зато дети полностью понимают, как именно нам достаются блага».
«Они видят, откуда берется еда. Что такое жизнь и смерть».
«Они постигают жизнь. Со всеми ее, порой непростыми, уроками».
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