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Верно ли вы оцениваете автомобиль при продаже. Тест

21.01.2017 09:09 — Разное | Tut.by  
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Покупатели машин, да что там — даже продавцы сами нередко впадают в ступор от существующих цен на подержанные автомобили. Казалось бы, одна марка, год, комплектация и состояние, а стоимость разная. Пройдите тест, чтобы узнать — насколько правильно вы оцениваете свой автомобиль при продаже.

 
 
 
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Пройдите тест, чтобы узнать - насколько правильно вы оцениваете свой автомобиль при продаже.

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