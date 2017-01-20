Покупатели машин, да что там — даже продавцы сами нередко впадают в ступор от существующих цен на подержанные автомобили. Казалось бы, одна марка, год, комплектация и состояние, а стоимость разная. Пройдите тест, чтобы узнать — насколько правильно вы оцениваете свой автомобиль при продаже.

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