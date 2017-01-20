На REALTY.TUT.BY проходит конкурс «Дом моей семьи». Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели TUT.BY. Авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.

Дмитрий из Минска рассказал:

— Достался мне этот дом от родителей. Участок дали еще в 1988-ом. Строить начинал отец, я тогда еще пешком под стол ходил. Разгар работ пришелся на девяностые – время, когда нигде ничего было не купить и не достать. Возводить жилье приходилось из того, что было.



Дом находится в одном из садовых товариществ в Петришках. Изначально все выглядело так. По рассказам отца, кирпичная часть задумывалась баней. Потом по каким-то семейным обстоятельствам пришлось быстро строить из нее дом. Вторая половина - каркасник. В доме 4 комнаты.

Сперва я вообще ничего не планировал с ним делать. Как дача он вполне устраивал: приехать на выходные, отдохнуть, сходить в парную, пожарить мясо. Но в один прекрасный день мы с женой решили, что хотим не просто проводить тут уикенды, а жить. Благо, от минской квартиры до участка - 32 км, лично для меня добираться до работы каждый день не составляет труда.

Попробовали там жить и выяснили, что весной, осенью и зимой в нем очень холодно. Печка не справляется, обогреватель не выключается сутками, из стен дует. И понеслось...

Этап 1. Начало

Вначале решил сделать теплой комнату на первом этаже в кирпичной части, чтобы зимой можно было приехать на выходные с ночевкой. Из-под окон сильно дуло. Заказал две деревянные рамы из сосны с двухкамерными пакетами. Это была осень 2013-го. Поставил. Стало теплее. Но не настолько, как хотелось. Пол тоже был холодным из-за отдушин в фундаменте. На зиму я их обычно закрывал, поэтому и трогать настил не хотел. Точнее сказать, вообще ничего делать не хотел. «Аппетит» пришел позже. Следующий этап - утеплить стены. Они были сложены в полтора кирпича. Между крайними засыпан керамзит. Встал вопрос: что делать? Штукатурные работы я на дух не переношу. Нормальная бригада на такие объемы за город не поедет. Нанимать «неизвестно кого» тоже не хотелось. Значит, оставалось дерево. Заодно, подумал, может и на остальном доме потом обшивку поменяю. Заказал вагонку у знакомого на пилораме из зимнего леса. Купил пенопласт, клей, зонтики. Все работы делал сам. В итоге за летний сезон 2014 получилось вот что.





Попробую посчитать стоимость первого этапа стройки:

- окна – около 685 рублей (350);

- вагонка (2 куба) и брус (0,5 куба) - 685 рублей (350);

- пропитка для дерева 12,5 л (брал сразу на весь дом) - 390 рублей (200);

- пенопласт, клей, зонтики, ветро-гидроизоляция, саморезы и прочее - еще около 590 рублей (300).

Совет: никогда не экономьте на пропитке. Самая дорогая, из обычного строительного магазина, на бане начала «лупиться» через 4 года. А дешевая, которой когда-то покрасили беседку, «полезла» через год. Поэтому на дом я взял лучшее, что можно было купить в Беларуси.

Результат понравился, и я решил довести до ума весь дом. Зимой заказал еще 2 куба вагонки, окна и двери.

Этап 2. 2015 год

Первая головная боль – фундамент. Под кирпичной кладкой была залита нормальная лента. А вот вторая половина дома стояла на столбиках, закопанных на глубину чуть больше метра. Почва - живая глина. Каркас отошел от кирпича где-то на 10 сантиметров, переднюю часть выдавило из земли. Начинать что-то делать на фундаменте, который плавает, как хочет, не совсем правильно. Значит, надо перезаливать. Остановил выбор на ленте. 20-ти тонной гидравликой кое-как поровнял опоры по вертикали. Те, что поднялись – укоротил. Пол на веранде встал в уровень. Ленту пришлось заливать через арматуру между столбами. Помню, сидел под домом с саперной лопаткой и копал в глине полутораметровую яму. Вот тут первый раз закралось подозрение, что, наверное, было бы проще снести и построить с нуля. Но все же надо было где-то жить (сидеть все лето в городе – плохой вариант), и эту идею я оставил.



Сделал ленту, оставив только торцы. Еще не совсем понимал, как поступить с крыльцом, ведь с торца надо было заложить канализацию.

Начал перебирать стены, каждую по отдельности. С утеплителем сперва было не все понятно. Обычно для таких целей используется 200 мм мягкой ваты. Поговорив со многими строителями, я узнал, что она может просесть, и стены вверху будут холодными. А тут как раз подвернулась фасадка по сходной цене. Почему бы и не нет?









Поскольку лето заканчивалось и времени категорически не хватало, остальные стены решил перенести на следующий год. Параллельно делался ремонт в кирпичной комнате.



Проснувшись в одно прекрасное утро, заметил, что все «ужасно криво». Отодрал обои и ДСП со стен, поднял пол. Решил залить стяжку и заложить утеплитель. Зимой оценил правильность данного решения. Пришлось подсыпать 10 тонн песка. Оказалось, что доски пола в идеальном состоянии, поэтому после обработки на рейсмусе они были возвращены на место. Гипс на стены не подходил, так как съел бы и без того небольшое пространство. Поэтому я положил минимальный слой штукатурки.



Заодно убрал печь, построенную под девизом «заложи 10 ошибок». Места занимает много – толку ноль. Вместо нее построил перегородку, на которую можно повесить, например, телевизор. А внутри когда-нибудь будет стоять печь-камин конвекционного типа.

Зима была теплая. Поэтому успел заложить проводку, зашпатлевать стены, запихнуть шумоизоляцию в потолок. И стал ждать весны.

Примерная смета второго этапа:

- окна, без подоконников и откосов (на этот раз решил поставить из дуба) – 3530 рублей (1800);

- бетонные работы - около 1000 рублей ( около 500);

- утеплитель (7 кубов) – 430 рублей (220);

- доски (2 куба) + брусы (2 куба) – 1080 рублей (500);

Арматуру, саморезы и прочее посчитать уже не смогу.

Этап 3. 2016 год - заканчиваем стены и все бетонные работы

Пока ждал весны и теплой погоды, случайно построил еще один каркасный дом (шутка). В феврале барбосу исполнился год, и я решил, что ему пора обзавестись своим жильем.





Ну вот и весна пришла. Первым делом решил закончить бетонные работы. За зиму, наконец, определился с крыльцом. А еще выбрали с супругой кухню и заказали ее. Потом вырыл канализацию и завел нормальный водопровод в дом. Пока было холодно понял, что хочу теплый пол и на кухне. Значит, надо заливать стяжку. Тут как раз и вспомнилось, что ленту с торцов дома, к счастью, не заливали. Ведь 20 тонн песка удобнее закидывать сбоку, чем носить через верх. Времени категорически не хватало. Помогли двоюродные братья, которые очень хотели летом подработать. Можно сказать, что без них ничего бы и не получилось. Еще решил вынести счетчик из дома и повесить его на столб. Трехфазная «бандура» никак не вписывалась в проект, поэтому быстро исчезла из дома. Зато появились автоматы, красиво спрятанные в стену. Теперь со спокойной совестью можно пользоваться электроплитой, бойлером и т.д.









Стены снаружи закончены. На следующий год осталась одна очень неприятная работа – замена крыши. С выбором материала я еще не определился. Это будет либо керамическая черепица, либо мягкая. И, как минимум, 2 мансардных окна. Однако, сперва придется менять всю стропильную систему.

За зиму планирую закончить кухню. Доски покрашены, осталось прибить. Гарнитур есть. Сейчас заканчиваю столешницу. Решил сделать из дуба. И него же изготовлена лестница на второй этаж. Смысла ставить ее, пока не закончится отделка, не вижу.

Печь купил. Выбор пал на MBS Olympia Stone, привлекло наличие духовки.Мощность - 12 кВт. У нас такой модели не нашлось, пришлось ехать за ней в Москву. Дымоход буду делать из кирпича. Думаю совместить в нем подачу теплого воздуха на второй этаж и вытяжку из кухни.

Также над крыльцом будет навес с 5-ти скатной крышей. По зашивке – пока в раздумьях.

Впереди отделка, выбор плитки, обоев, мебели и прочего.

Затраты третьего этапа:

- печь с поездкой в Москву – примерно 2160 рублей (1100);

- бетонные работы – около 1370 рублей (700);

- входная дверь (дуб) – 1275 рублей (650);

- межкомнатные двери 2 шт.(дуб) без фурнитуры и наличников – 590 рублей (300);

- электро работы (шкаф, автоматы, кабель, металорукав) – 1175 рублей (600);

- канализация – 195 рублей (100);

- кухня – 980 рублей (500);

- доска (2 куба) и брус (1 куб) – 785 рублей (400);

и куча мелочи которая подсчету не подлежит.

Итог



За все это время я окончательно убедился, что ни каких реконструкций быть не должно. С нуля можно было построить быстрее и лучше. Сейчас по тому же пути идет мой товарищ. История один в один. Но дороги назад уже нет – будем заканчивать. И что-то мне подсказывает, что в следующем году новоселья не предвидится.

Пара советов: ни в коем случае не экономьте на фундаменте, на пропитке для дерева. Да и вообще лучше ни на чем не экономить. Либо делать хорошо – либо не делать вовсе. Вся стройка шла без проекта. Импровизация на каждом этапе. Так интереснее: не знаешь что будет в конце. Сейчас я подумываю сделать подсветку фасада. Ночью должно быть красиво.

Начинал я все это безобразие уже имея инструменты и микроавтобус (на доставке материала можно хорошо сэкономить). Все работы делал сам или с помощниками.

Всем добра и удачной стройки!

Комментирует Екатерина Кабышева, начальник отдела маркетинга компании «Стальная линия»:

— Дмитрий, спасибо за ваш рассказ. Уже сегодня ваш дом не узнать на фото «до» и «после». История получилась не только интересной, но и полезной. Думаем, что читатели возьмут на заметку многие из ваших рекомендаций.

Отдельно хотелось бы сказать о выборе утеплителей для стен основной части дома и пристройки. Из вашего рассказа ясно, что в кирпичной части дома у вас обустроен вентфасад с утеплением пенопластом и отделкой деревом. Однако пенопласт можно использовать только при утеплении фасадов с отделкой штукатуркой или лицевым кирпичом. В вашем случае идеально подошла бы минеральная вата, которую вы использовали для вашей деревянной пристройки.

Интересное решение использовать печь-камин для отопления. С одной стороны, она рассчитана на обогрев площади до 120 м2 и этого достаточно для первого этажа, но с другой стороны, второй этаж остается без отопления. Было бы интересно узнать, какую инженерную систему вы будете применять для использования дымохода для отопления второго этажа.

Также хотелось бы акцентировать внимание на том, что еще до установки входной двери должен быть предусмотрен козырек, который защитит ее от прямого попадания солнечных лучей, снега и дождя. Если же вы установили дверь во время строительства, обязательно защитите ее от возможных повреждений, которые могут возникнуть в процессе ремонта.

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