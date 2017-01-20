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Почему не стоит реконструировать дома, построенные в последние годы СССР. Проект "Дом моей семьи"
На REALTY.TUT.BY проходит конкурс «Дом моей семьи». Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели TUT.BY. Авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.
Дмитрий из Минска рассказал:
— Достался мне этот дом от родителей. Участок дали еще в 1988-ом. Строить начинал отец, я тогда еще пешком под стол ходил. Разгар работ пришелся на девяностые – время, когда нигде ничего было не купить и не достать. Возводить жилье приходилось из того, что было.
Дом находится в одном из садовых товариществ в Петришках. Изначально все выглядело так. По рассказам отца, кирпичная часть задумывалась баней. Потом по каким-то семейным обстоятельствам пришлось быстро строить из нее дом. Вторая половина - каркасник. В доме 4 комнаты.
Сперва я вообще ничего не планировал с ним делать. Как дача он вполне устраивал: приехать на выходные, отдохнуть, сходить в парную, пожарить мясо. Но в один прекрасный день мы с женой решили, что хотим не просто проводить тут уикенды, а жить. Благо, от минской квартиры до участка - 32 км, лично для меня добираться до работы каждый день не составляет труда.
Попробовали там жить и выяснили, что весной, осенью и зимой в нем очень холодно. Печка не справляется, обогреватель не выключается сутками, из стен дует. И понеслось...
Этап 1. Начало
Вначале решил сделать теплой комнату на первом этаже в кирпичной части, чтобы зимой можно было приехать на выходные с ночевкой. Из-под окон сильно дуло. Заказал две деревянные рамы из сосны с двухкамерными пакетами. Это была осень 2013-го. Поставил. Стало теплее. Но не настолько, как хотелось. Пол тоже был холодным из-за отдушин в фундаменте. На зиму я их обычно закрывал, поэтому и трогать настил не хотел. Точнее сказать, вообще ничего делать не хотел. «Аппетит» пришел позже. Следующий этап - утеплить стены. Они были сложены в полтора кирпича. Между крайними засыпан керамзит. Встал вопрос: что делать? Штукатурные работы я на дух не переношу. Нормальная бригада на такие объемы за город не поедет. Нанимать «неизвестно кого» тоже не хотелось. Значит, оставалось дерево. Заодно, подумал, может и на остальном доме потом обшивку поменяю. Заказал вагонку у знакомого на пилораме из зимнего леса. Купил пенопласт, клей, зонтики. Все работы делал сам. В итоге за летний сезон 2014 получилось вот что.
- окна – около 685 рублей (350);
- вагонка (2 куба) и брус (0,5 куба) - 685 рублей (350);
- пропитка для дерева 12,5 л (брал сразу на весь дом) - 390 рублей (200);
- пенопласт, клей, зонтики, ветро-гидроизоляция, саморезы и прочее - еще около 590 рублей (300).
Совет: никогда не экономьте на пропитке. Самая дорогая, из обычного строительного магазина, на бане начала «лупиться» через 4 года. А дешевая, которой когда-то покрасили беседку, «полезла» через год. Поэтому на дом я взял лучшее, что можно было купить в Беларуси.
Результат понравился, и я решил довести до ума весь дом. Зимой заказал еще 2 куба вагонки, окна и двери.
Этап 2. 2015 год
Первая головная боль – фундамент. Под кирпичной кладкой была залита нормальная лента. А вот вторая половина дома стояла на столбиках, закопанных на глубину чуть больше метра. Почва - живая глина. Каркас отошел от кирпича где-то на 10 сантиметров, переднюю часть выдавило из земли. Начинать что-то делать на фундаменте, который плавает, как хочет, не совсем правильно. Значит, надо перезаливать. Остановил выбор на ленте. 20-ти тонной гидравликой кое-как поровнял опоры по вертикали. Те, что поднялись – укоротил. Пол на веранде встал в уровень. Ленту пришлось заливать через арматуру между столбами. Помню, сидел под домом с саперной лопаткой и копал в глине полутораметровую яму. Вот тут первый раз закралось подозрение, что, наверное, было бы проще снести и построить с нуля. Но все же надо было где-то жить (сидеть все лето в городе – плохой вариант), и эту идею я оставил.
Сделал ленту, оставив только торцы. Еще не совсем понимал, как поступить с крыльцом, ведь с торца надо было заложить канализацию.
Начал перебирать стены, каждую по отдельности. С утеплителем сперва было не все понятно. Обычно для таких целей используется 200 мм мягкой ваты. Поговорив со многими строителями, я узнал, что она может просесть, и стены вверху будут холодными. А тут как раз подвернулась фасадка по сходной цене. Почему бы и не нет?
Поскольку лето заканчивалось и времени категорически не хватало, остальные стены решил перенести на следующий год. Параллельно делался ремонт в кирпичной комнате.
Проснувшись в одно прекрасное утро, заметил, что все «ужасно криво». Отодрал обои и ДСП со стен, поднял пол. Решил залить стяжку и заложить утеплитель. Зимой оценил правильность данного решения. Пришлось подсыпать 10 тонн песка. Оказалось, что доски пола в идеальном состоянии, поэтому после обработки на рейсмусе они были возвращены на место. Гипс на стены не подходил, так как съел бы и без того небольшое пространство. Поэтому я положил минимальный слой штукатурки.
Заодно убрал печь, построенную под девизом «заложи 10 ошибок». Места занимает много – толку ноль. Вместо нее построил перегородку, на которую можно повесить, например, телевизор. А внутри когда-нибудь будет стоять печь-камин конвекционного типа.
Примерная смета второго этапа:
- окна, без подоконников и откосов (на этот раз решил поставить из дуба) – 3530 рублей (1800);
- бетонные работы - около 1000 рублей ( около 500);
- утеплитель (7 кубов) – 430 рублей (220);
- доски (2 куба) + брусы (2 куба) – 1080 рублей (500);
Арматуру, саморезы и прочее посчитать уже не смогу.
Этап 3. 2016 год - заканчиваем стены и все бетонные работы
Пока ждал весны и теплой погоды, случайно построил еще один каркасный дом (шутка). В феврале барбосу исполнился год, и я решил, что ему пора обзавестись своим жильем.
Ну вот и весна пришла. Первым делом решил закончить бетонные работы. За зиму, наконец, определился с крыльцом. А еще выбрали с супругой кухню и заказали ее. Потом вырыл канализацию и завел нормальный водопровод в дом. Пока было холодно понял, что хочу теплый пол и на кухне. Значит, надо заливать стяжку. Тут как раз и вспомнилось, что ленту с торцов дома, к счастью, не заливали. Ведь 20 тонн песка удобнее закидывать сбоку, чем носить через верх. Времени категорически не хватало. Помогли двоюродные братья, которые очень хотели летом подработать. Можно сказать, что без них ничего бы и не получилось. Еще решил вынести счетчик из дома и повесить его на столб. Трехфазная «бандура» никак не вписывалась в проект, поэтому быстро исчезла из дома. Зато появились автоматы, красиво спрятанные в стену. Теперь со спокойной совестью можно пользоваться электроплитой, бойлером и т.д.
Стены снаружи закончены. На следующий год осталась одна очень неприятная работа – замена крыши. С выбором материала я еще не определился. Это будет либо керамическая черепица, либо мягкая. И, как минимум, 2 мансардных окна. Однако, сперва придется менять всю стропильную систему.
За зиму планирую закончить кухню. Доски покрашены, осталось прибить. Гарнитур есть. Сейчас заканчиваю столешницу. Решил сделать из дуба. И него же изготовлена лестница на второй этаж. Смысла ставить ее, пока не закончится отделка, не вижу.
Печь купил. Выбор пал на MBS Olympia Stone, привлекло наличие духовки.Мощность - 12 кВт. У нас такой модели не нашлось, пришлось ехать за ней в Москву. Дымоход буду делать из кирпича. Думаю совместить в нем подачу теплого воздуха на второй этаж и вытяжку из кухни.
Также над крыльцом будет навес с 5-ти скатной крышей. По зашивке – пока в раздумьях.
Впереди отделка, выбор плитки, обоев, мебели и прочего.
Затраты третьего этапа:
- печь с поездкой в Москву – примерно 2160 рублей (1100);
- бетонные работы – около 1370 рублей (700);
- входная дверь (дуб) – 1275 рублей (650);
- межкомнатные двери 2 шт.(дуб) без фурнитуры и наличников – 590 рублей (300);
- электро работы (шкаф, автоматы, кабель, металорукав) – 1175 рублей (600);
- канализация – 195 рублей (100);
- кухня – 980 рублей (500);
- доска (2 куба) и брус (1 куб) – 785 рублей (400);
и куча мелочи которая подсчету не подлежит.
Итог
За все это время я окончательно убедился, что ни каких реконструкций быть не должно. С нуля можно было построить быстрее и лучше. Сейчас по тому же пути идет мой товарищ. История один в один. Но дороги назад уже нет – будем заканчивать. И что-то мне подсказывает, что в следующем году новоселья не предвидится.
Пара советов: ни в коем случае не экономьте на фундаменте, на пропитке для дерева. Да и вообще лучше ни на чем не экономить. Либо делать хорошо – либо не делать вовсе. Вся стройка шла без проекта. Импровизация на каждом этапе. Так интереснее: не знаешь что будет в конце. Сейчас я подумываю сделать подсветку фасада. Ночью должно быть красиво.
Начинал я все это безобразие уже имея инструменты и микроавтобус (на доставке материала можно хорошо сэкономить). Все работы делал сам или с помощниками.
Всем добра и удачной стройки!
Комментирует Екатерина Кабышева, начальник отдела маркетинга компании «Стальная линия»:
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Дмитрий рассказывает о том, как решил утеплить окна и ввязался в капитальную перестройку.
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