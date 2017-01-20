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Шесть гаражей были разрушены при взрыве в Мачулищах, пострадал один человек
Шесть гаражей были разрушены в результате взрыва в гаражно-строительном кооперативе в городском поселке Мачулищи Минского района, один человек пострадал. Об этом
Инцидент произошел днем 20 января в гаражном кооперативе, расположенном на улице Связистов. Спасателям поступило сообщение о взрыве с последующим горением в двухуровневых кирпичных боксах на территории.
В результате взрыва были разрушены 6 гаражей (4×7 м каждый, 3 — на нижнем и 3 — на верхнем уровнях), повреждены 6 легковых автомобилей. Получил ожоги 1−3 степени (13% тела) и травмы различной степени тяжести 32-летний мужчина. Он госпитализирован.
Причина взрыва устанавливается.
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Инцидент произошел днем 20 января в гаражном кооперативе, расположенном на улице Связистов.
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