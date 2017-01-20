Подробное описание предлагаемых новшеств появилось на сайте Брестского горисполкома в конце прошлой недели, пишет "Вечерний Брест".



Фото: Оксаны Козляковской

Городские власти предлагают установить «кнопочный» светофор на пешеходном переходе на площади Ленина, расширить проезжую часть на бульваре Космонавтов при выезде на перекресток с проспектом Машерова, ликвидировать две нерегулируемые «зебры» на перекрестке проспекта Машерова и улице Карла Маркса, убрать переход от драматического театра к театру кукол или сделать его регулируемым, а также увеличить скоростной режим на проспекте Машерова между бульваром Космонавтов и Кобринским путепроводом.

Обсуждения продолжаются уже неделю. ГАИ свою точку зрения обозначила, согласившись по всем пунктам. Безусловно, окончательное решение будет принято только после всех расчетов. Но уже сейчас можно прикинуть, как предлагаемые новации будут выглядеть с водительской точки зрения.

Меньше всего вопросов возникает по пятому предложению - увеличить скоростной режим на проспекте Машерова между бульваром Космонавтов и Кобринским путепроводом. Мотивация ограничения в 40 км/ч на спуске с Кобринского путепровода и до бульваров сегодня отсутствует. Здесь солидный трафик, особо не полихачишь, но необходимость сбрасывать с 60 до 40 км/ч явно тормозит и съезд с путепровода, и движение в обратном направлении. Увеличение скоростного режима кажется обоснованным.

Ликвидация пешеходных переходов – тема болезненная для брестчан. Каждая исчезнувшая «зебра» вызывает массу вопросов. Рассуждая как водитель, не могу не вспомнить, сколько раз пешеходы мешали мне повернуть, скажем, с проспекта Машерова на ул. Карла Маркса. Ответ – ноль. Движение гораздо больше тормозят поворачивающие троллейбусы, которые в силу габаритов и узкого проезда вынуждены ехать медленно (один на моей памяти даже вынужден был сдать назад, когда не вписался в поворот). И вот здесь больше напрашивается дополнительная полоса для правого поворота. С проспекта на ул. Ленина ее уже сделали.

Второй переход на перекрестке проспекта Машерова и ул. Карла Маркса иногда действительно тормозит поток. По мнению ГАИ, здесь можно было бы поставить еще один трехглазый «кнопочник». Такое решение приемлемо, если появится правоповоротная полоса. Но убирать «зебру» между двумя остановками нельзя. В обычные дни у нее не такая большая загрузка (следовательно, не так много она создает помех). А в праздничные дни и церковные торжества у пожилых людей, приезжающих из восточных микрорайонов, нет другой возможности перейти напрямик к церкви. Сделать крюк до соседних регулируемых переходов им не всегда легко в силу возраста.

С пешеходником между театрами сложнее. Пока идет строительство кукольного театра, эта «зебра» в принципе опасна и требует если не постоянного, то временного закрытия. После завершения работ переход, скорее всего, будет востребован в том же объёме, что и сейчас, – т.е. небольшом. Установка светофора – мера бессмысленная. Нечто похожее можно встретить на Партизанском проспекте за одноименной остановкой. Да и сам светофор перед входом в драмтеатр будет портить вид.

Проблема эстетики дамокловым мечом висит над вопросом об установке светофора на площади Ленина. Там какое-то решение напрашивается давно. Пешеходный трафик большой, водители не всегда осторожничают, даже несмотря на ограничение скорости «40», и ДТП происходят частенько. ГАИ обещает увязать новый объект (в том, что он появится, нет сомнений) с соседними перекрестками, но в «кнопочной» вариации это сделать не так просто. Здесь хочется высказать пожелание: заботясь о безопасности, подумайте над внешним видом. Светофор в форме буквы «Г» мы уже однажды пробовали – не понравилось.

Наконец, расширение бульвара Космонавтов ради его разгрузки. Как пояснили автору в горисполкоме, здесь должна появиться новая правоповоротная полоса. Движение прямо будет осуществляться с двух центральных полос, а налево и направо – только с крайних. Но не стоит забывать и про остановку общественного транспорта. Именно выезд с нее автобусов и маршруток, следующих на Кобринский путепровод, часто затрудняет движение. А с одной полосой для левого поворота оно будет еще труднее. Как вариант, можно было бы отнести эту остановку на сто метров в глубь бульвара – тогда у габаритных «гармошек» появится больше пространства для перестроения, а маршрутки не будут нагло вклиниваться в левые ряды, занимая иногда сразу два.