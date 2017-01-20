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Александром Глебом интересуются один российский и два турецких клуба

21.01.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Российский «Оренбург» и два клуба турецкой суперлиги интересуются услугами белорусского полузащитника Александра Глеба, сообщил телеканал «Беларусь 5».


Александр Глеб. Фото: medyaspor.com

Сам Александр Глеб в разговоре с корреспондентом «Беларусь 5» не подтвердил и не опроверг информацию об интересе со стороны «Оренбурга» и турецких клубов.

«Пока не определился. Сообщу позже», — сказал Глеб.

Контракт Александра Глеба с БАТЭ закончился, и информации о продлении соглашения пока не было. К новому сезону Глеб готовится самостоятельно.

Что касается «Оренбурга», то этот клуб является дебютантом российской премьер-лиги. В 2016 году за него выступали белорусские футболисты вратарь Александр Гутор и полузащитник Павел Нехайчик. На днях к команде присоединился и защитник Михаил Сиваков. Также была информация о том, что «Оренбург» интересуется белорусским полузащитником Иваном Маевский, который расторг соглашение с махачкалинским «Анхи», а также хавбек БАТЭ Евгений Яблонский.

 
 
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Российский "Оренбург" и два клуба турецкой суперлиги интересуются услугами белорусского полузащитника Александра Глеба.

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