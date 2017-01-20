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Схватка Буша с дождевиком насмешила пользователей соцсетей
Экс-президент США Джордж Буш-младший привлек внимание интернет-пользователей забавным инцидентом с дождевиком. Об этом рассказывает
Во время
Интернет-пользователи растиражировали эти кадры и принялись придумывать к ним ироничные подписи.
«Настроение»
«Никогда не думал, что скажу, что Джордж Буш — это мы все, но вот»
«Как можно не уметь обращаться с дождевиком?»
«Джорджу Бушу так неловко в компании Трампа, что он спрятался в полиэтиленовом пакете»
«То самое чувство, когда ты в ответе за смерть ста тысяч иракцев, но не умеешь обращаться с дождевиком»
«Некоторым сегодня грустно, но другие отлично проводят время, играя в прятки к куском полиэтилена»
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Буш пытался надеть дождевик, но что-то пошло не так.
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