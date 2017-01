Экс-президент США Джордж Буш-младший привлек внимание интернет-пользователей забавным инцидентом с дождевиком. Об этом рассказывает Buzzfeed .

Во время инаугурации Дональда Трампа в пятницу шел дождь, поэтому некоторые зрители искали защиты от стихии. Буш пытался надеть дождевик, но что-то пошло не так.



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Интернет-пользователи растиражировали эти кадры и принялись придумывать к ним ироничные подписи.

«Настроение»

Never thought I’d say that George W Bush is all of us, but here we are #Inauguration pic.twitter.com/anqkQWhDCq — Ellie Schwartz (@EllieInTheStars) 20 января 2017 г.

«Никогда не думал, что скажу, что Джордж Буш — это мы все, но вот»

How can u not know how to put on a rain poncho https://t.co/cmG0mslZI3 — Amanda Hunter (@__SourPatchKidd) 20 января 2017 г.

«Как можно не уметь обращаться с дождевиком?»

George W Bush so embarrassed to be seen in Trump’s company he hid in a plastic bag #feels #InaugurationDay pic.twitter.com/n5pZkGRg3o — Ophelia Buckleton (@OBuckleton) 20 января 2017 г.

«Джорджу Бушу так неловко в компании Трампа, что он спрятался в полиэтиленовом пакете»

Tfw you’re responsible for the deaths of 100,000 Iraqis but you still don’t know how to use a rain poncho pic.twitter.com/eDA3UH7RvJ — Gabriella Paiella (@GMPaiella) 20 января 2017 г.

«То самое чувство, когда ты в ответе за смерть ста тысяч иракцев, но не умеешь обращаться с дождевиком»

Some of us are sad today, but others had a great time playing peekaboo with a plastic sheet. pic.twitter.com/yOE0RJkNx8 — Kashana (@kashanacauley) 20 января 2017 г.

«Некоторым сегодня грустно, но другие отлично проводят время, играя в прятки к куском полиэтилена»

