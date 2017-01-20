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Схватка Буша с дождевиком насмешила пользователей соцсетей

21.01.2017 10:08 — Разное | Tut.by  
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Экс-президент США Джордж Буш-младший привлек внимание интернет-пользователей забавным инцидентом с дождевиком. Об этом рассказывает Buzzfeed.

Во время инаугурации Дональда Трампа в пятницу шел дождь, поэтому некоторые зрители искали защиты от стихии. Буш пытался надеть дождевик, но что-то пошло не так.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Интернет-пользователи растиражировали эти кадры и принялись придумывать к ним ироничные подписи.

«Настроение»

«Никогда не думал, что скажу, что Джордж Буш — это мы все, но вот»

«Как можно не уметь обращаться с дождевиком?»

«Джорджу Бушу так неловко в компании Трампа, что он спрятался в полиэтиленовом пакете»

«То самое чувство, когда ты в ответе за смерть ста тысяч иракцев, но не умеешь обращаться с дождевиком»

«Некоторым сегодня грустно, но другие отлично проводят время, играя в прятки к куском полиэтилена»

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Буш пытался надеть дождевик, но что-то пошло не так.

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