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Тест: как хорошо вы знаете собак?

21.01.2017 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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При помощи теста Sputnik вы можете узнать не только много нового о собаках, но и проверить свои знания, а также смекалку. По результатам теста вы узнаете свою "оценку" знания песиков и собачек.

 
 
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Настоящий ли вы собачник, или о четвероногих друзьях вообще ничего не знаете? Пройдите тест Sputnik и узнайте, какие интересные факты о собаках вам знакомы, а какие -...

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