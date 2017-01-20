Белорус Максим Мирный и филиппинец Трит Хуэй выбыли во 2-м круге парного разряда открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

В 1/16 финала белорус и филиппинец в напряженном почти 2-часовом поединке проиграли австралийцам Сэму Гроту и Крису Гуччионе — 6:7 (8:10), 6:7 (5:7).

Напомним, что в первом круге Мирный и Хуэй обыграли интернациональный дуэт Леандер Паэс (Индия) / Андре Са (Бразилия) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Теперь Максим Мирный попытает счастья в миксте, где вместе с 23-летней представительницей Тайваня Хао-Чин Чань в первом раунде сыграют против Дарьи Юрак их Хорватии и Жана-Жюльена Ройера из Голландии.

Остальные белорусские теннисисты уже завершили выступления на Australian Open.

Александр Бурый в паре с Паоло Лоренци из Италии выбыли в Мельбурне после поражения в первом круге от 6-го сеяного дуэта Рэйвен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США) — 3:6, 5:7.

Ранее в одиночном турнире в первом круге выбыла Александра Саснович, пробившаяся в основную сетку сквозь сито квалификации.

Квалификацию Australian Open пытались преодолеть также белоруски Арина Соболенко (№ 146, выбыла во 2-м отборочном раунде), Вера Лапко (№ 326, дошла до 2-го круга квалификации) и Ольга Говорцова (№ 173, завершила борьбу на старте квалификации).

В мужской квалификации Владимир Игнатик (№ 191) выбыл во 2-м круге, Илья Ивашко (№ 177) — в 1-м.