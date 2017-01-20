В итальянской провинции Верона разбился автобус с детьми, возвращавшийся из Франции в Венгрию. В результате случившегося погибли 16 человек, сообщает агентство Ansa со ссылкой на спасателей.



Фото: l’Arena

По предварительным данным, автобус, в котором ехали 55 человек (венгерские дети от 14 до 18 лет), врезался в опору путепровода и загорелся. Как сообщает агентство, после столкновения некоторые из пассажиров могли вылететь через лобовое стекло, а часть пассажиров осталась заблокирована в горящем автобусе.

В результате происшествия 16 человек погибли, еще 39 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.



Фото: ANSA



Фото: ANSA