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В Италии разбился автобус с детьми

21.01.2017 10:25 — Разное | Tut.by  
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В итальянской провинции Верона разбился автобус с детьми, возвращавшийся из Франции в Венгрию. В результате случившегося погибли 16 человек, сообщает агентство Ansa со ссылкой на спасателей.


Фото: l’Arena

По предварительным данным, автобус, в котором ехали 55 человек (венгерские дети от 14 до 18 лет), врезался в опору путепровода и загорелся. Как сообщает агентство, после столкновения некоторые из пассажиров могли вылететь через лобовое стекло, а часть пассажиров осталась заблокирована в горящем автобусе.

В результате происшествия 16 человек погибли, еще 39 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


Фото: ANSA

Фото: ANSA
 
 
Ссылка на источник 26
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В результате происшествия 16 человек погибли, еще 39 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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