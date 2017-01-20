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Объединение США, спасибо народу и Обаме: инаугурационная речь Трампа

21.01.2017 10:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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45-й президент в своей речи заявил о необходимости восстановления страны. Выступая перед зрителями и гостями церемонии, Трамп заявил, что "вместе мы сделаем Америку снова великой".

Объединение США, спасибо народу и Обаме: инаугурационная речь Трампа
© REUTERS Carlos Barria
Трамп объявил о начале восстановления США

Трамп поблагодарил американский народ, заявив, что намерен совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед".

В ходе своего 17-минутного выступления, Трамп также поблагодарил своего предшественника на посту президента Барака Обаму и его супругу Мишель за отличную работу. "Они были великолепны", — подчеркнул президент.

Он пообещал, что США не будут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов. Он отметил, что американский образ жизни должен быть примером для всех.

Трамп коснулся борьбы с терроризмом, отметив, что США усилят старые союзы и создадут новые, чтобы объединить мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом.

 
 
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Американский бизнесмен и миллиардер Дональд Трамп накануне официально вступил в должность президента США. Смотрите на видео инаугурационную речь Трампа.

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