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Какие страны снабжают Беларусь рабочей силой
В прошлом году больше чем в полтора раза уменьшился поток трудовых мигрантов в Беларусь.
Почти половина из них трудоустроилась в столице — 10 296 человек. В Гомельской области нашли работу 2728 мигрантов, в Минской — 2466, в Гродненской — 2433, в Могилевской — 535.
Для сравнения: в 2015 году на заработки в нашу страну приехали 31 768 иностранцев.
Более чем в два раза сократился поток украинских гастарбайтеров в Беларусь: с 14 045 до 6 348 человек. Впервые с 2011 года Украина утратила статус главного поставщика трудовых ресурсов на белорусский рынок. Ее место по итогам 2016 года занял Китай.
Примечательно, что в первую десятку государств, из которых в Беларусь приехало в прошлом году наибольшее количество гастарбайтеров, вошла Армения, вытеснившая Грузию.
Напомним, в прошлом году для иностранных компаний, которые работают в Беларуси,
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Украинцы сильно разочаровались в белорусских заработках, а китайцы стали самой массовой трудовой армией.
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