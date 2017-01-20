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Какие страны снабжают Беларусь рабочей силой

21.01.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
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В прошлом году больше чем в полтора раза уменьшился поток трудовых мигрантов в Беларусь. По данным МВД, в 2016 году для трудоустройства по подписанным договорам и контрактам в нашу страну приехали 20 791 человек.


Фото: zyalt.livejournal.com/

Почти половина из них трудоустроилась в столице — 10 296 человек. В Гомельской области нашли работу 2728 мигрантов, в Минской — 2466, в Гродненской — 2433, в Могилевской — 535.

Для сравнения: в 2015 году на заработки в нашу страну приехали 31 768 иностранцев.

Более чем в два раза сократился поток украинских гастарбайтеров в Беларусь: с 14 045 до 6 348 человек. Впервые с 2011 года Украина утратила статус главного поставщика трудовых ресурсов на белорусский рынок. Ее место по итогам 2016 года занял Китай.

Примечательно, что в первую десятку государств, из которых в Беларусь приехало в прошлом году наибольшее количество гастарбайтеров, вошла Армения, вытеснившая Грузию.

Топ-10 главных поставщиков трудовых ресурсов на белорусский рынок в 2016 году
Страна Число трудящихся-мигрантов, въехавших в Беларусь в 2016 году Число трудящихся-мигрантов, въехавших в Беларусь в 2015 году
Китай 7 549

7 225
Украина

6 348

 14 045
Россия 2 140 2 209
Узбекистан

612

 1 707
Литва 452 637
Турция 386 656
Казахстан 385 653
Армения 372 383
Азербайджан 322 404
КНДР 248 419

Напомним, в прошлом году для иностранных компаний, которые работают в Беларуси, ужесточили правила приема на работу трудовых мигрантов.

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Украинцы сильно разочаровались в белорусских заработках, а китайцы стали самой массовой трудовой армией.

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