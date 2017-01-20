Двойной наезд произошел 20 января в деревне Мерчицы, Пинского района. Об этом сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Около 21.50 24-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Н213 Мерчицы — Молодово — Мотоль. На улице Полесской в деревне Мерчицы он переехал 63-летнюю женщину, которая лежала посередине проезжей части. Около 21.53 женщину переехал также УАЗ, которым управлял 53-летний мужчина.

В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия. Установлено, что женщина была обозначена световозвращающими элементами.