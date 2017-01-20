МИНСК, 21 янв – Sputnik. Морозы вернутся в Беларусь в середине следующей недели, похолодание придет в страну уже 26 января, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Погода испортилась в республике после Крещения: вслед за холодами в страну вернулись оттепели, а дневная температура поднялась выше нуля.

"На Татьянин день (25 января – Sputnik) морозы вернутся, но не сильные, а пока нас ждет переменчивость погодного настроения", – сказал Рябов.

По его словам, в ночь на воскресенье подморозит до –1..–7°С, днем температура составит от –3 до +2°С. В начале следующей недели погода существенно не изменится – будет по-прежнему сыро и ветрено.

"Начиная с среды в атмосфере сформируется мощный северный поток. Он определит быструю смену разнородных воздушных масс, и Беларусь накроет более холодный воздух", – уточнил синоптик.

Так, в среду 25 января в течение суток ожидается от –1 до –8°С, ночью по северу при прояснениях до –11°С, пройдет кратковременный снег.

В четверг 26 января морозы усилятся: в течение суток температура по стране составит от –8 до –15°С, при прояснениях – от –16 до –20°С. В отдельных районах Беларуси ожидается кратковременный снег.