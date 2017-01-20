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На Евровидение-2017 от Беларуси едет песня на мове

21.01.2017 11:32 — Разное | БДГ  
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В национальном отборе конкурса Евровидение победила молодая белорусская группа Navi. Впервые Беларусь выступит на песенном конкурсе с песней на родном языке.

В финальном раунде отборочного тура приняли участие 13 исполнителей и групп, лишь у группы NAVIBAND песня («Гісторыя майго жыцця») была на белорусском языке. Имя победителя было объявлено по результатам суммирования оценок телезрителей и жюри.

Согласно зрительской оценке, NAVIBAND получили 6 баллов, а вот жюри поставило им 12 баллов, что и вывело группу на первое место. На втором месте оказалась группа Nuteki с 15 баллами, на третьем - Анастасия Шеверенко — 13 баллов (7 + 6).

Впервые с 2004 года, с года, когда Беларусь начала принимать участие в международном песенном конкурсе Евровидение, от нашей страны поедет группа, поющая на родном языке.

 
 
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В национальном отборе конкурса Евровидение победила молодая белорусская группа Navi. Впервые Беларусь выступит на песенном конкурсе с песней на родном языке.

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