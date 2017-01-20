Несмотря на кризис, на столичном рынке жилья есть квартиры, которые продают с ценником, отражающим завидный оптимизм: от 700 тысяч до миллиона долларов. Среди не проданных все еще числится и легендарная квартира на улице Коммунистической, которая занимает почти весь подъезд. Несколько лет назад «квартиру-подъезд» в районе площади Победы продавали вдвое дороже.

REALTY.TUT.BY рассмотрел самые дорогие варианты столичных квартир.

Близко к цене в миллион долларов уже не первый год пытаются продать пентхаус на улице Шорной, 20 (рядом с площадью Богушевича, где строится метро — Прим. TUT.BY). Сейчас его цена эквивалентна 890 тысячам долларов.



Фото: с сайта realt.by



Фото: с сайта realt.by

Общая площадь пентхауса — 194 квадратных метра.



Фото: с сайта realt.by



Фото: с сайта realt.by

«Неповторимое качество отделки, эксклюзивные дизайнерские решения, мебель, сантехника и оборудование известных мировых брендов. И все это в престижном и спокойном центре столицы», — говорится в объявлении.

Вторая в рейтинге цен квартира — трехкомнатная в доме Чижа на Сторожевской. Соседи — известные персоны, бизнесмены и спортсмены. В этом же доме купила квартиру и нобелевский лауреат — писательница Светлана Алексиевич.



Фото: с сайта silvan.by



Фото: с сайта silvan.by





Общая площадь квартиры — 135 квадратных метров. Продается она за 980 тысяч долларов, с мебелью.

Самая дорогая на данный момент — легендарная квартира-подъезд по Коммунистической, 10. Эта квартира с историей : бизнес-вумен в свое время выкупила практически весь подъезд в сталинке, сделала там ремонт и отдельный вход со стороны набережной Свислочи. Впрочем, в последние годы в квартире никто не живет, она несколько раз выставлялась на продажу, но безуспешно. И вот ее снова продают, заявленная цена — один миллион долларов.



Фото:silvan.by



Фото:silvan.by

В квартире общей площадью 220 квадратных метра пять комнат, два санузла. Продается со всей мебелью и техникой.



Фото: silvan.by



Фото:silvan.by



Фото:silvan.by

Осенью 2016 года в списке самых дорогих был дизайнерский пентхаус на Сторожевской, но не в доме Чижа, а в той части, что ближе к гостинице Беларусь. Выставлялся он за 1 миллион 200 тысяч. И его купили. Впрочем, сумма сделки не разглашалась.