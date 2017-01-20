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Квартира-подъезд, пентхаус и сталинка: какое жилье продают в столице за миллион долларов
Несмотря на кризис, на столичном рынке жилья есть квартиры, которые продают с ценником, отражающим завидный оптимизм: от 700 тысяч до миллиона долларов. Среди не проданных все еще числится и легендарная квартира на улице Коммунистической, которая занимает почти весь подъезд. Несколько лет назад «квартиру-подъезд» в районе площади Победы продавали вдвое дороже.
REALTY.TUT.BY рассмотрел самые дорогие варианты столичных квартир.
Близко к цене в миллион долларов уже не первый год пытаются продать пентхаус на улице Шорной, 20 (рядом с площадью Богушевича, где строится метро — Прим. TUT.BY). Сейчас его цена эквивалентна 890 тысячам долларов.
Общая площадь пентхауса — 194 квадратных метра.
«Неповторимое качество отделки, эксклюзивные дизайнерские решения, мебель, сантехника и оборудование известных мировых брендов. И все это в престижном и спокойном центре столицы», — говорится в объявлении.
Вторая в рейтинге цен квартира — трехкомнатная
Общая площадь квартиры — 135 квадратных метров. Продается она за 980 тысяч долларов, с мебелью.
Самая дорогая на данный момент — легендарная квартира-подъезд по Коммунистической, 10. Эта квартира
В квартире общей площадью 220 квадратных метра пять комнат, два санузла. Продается со всей мебелью и техникой.
Осенью 2016 года в списке самых дорогих был
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Мы рассмотрели самые дорогие варианты минских квартир.
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