

Покрышки в ходе эксплуатации получают различные повреждения. Одним из наиболее опасных является так называемая «грыжа» колеса. Указанный дефект обычно связан с допущенным производственным браком, причем иногда неприятность происходит и сразу после покупки новой резины.

В отдельных случаях подобное повреждение появляется непосредственно на проекторе, но чаще его можно увидеть на боковой части. Это особенно обидно, если шины относительно новые, а состояние протектора позволяло бы эксплуатировать их длительное время.

Выявление дефекта на начальной стадии

Когда появляется «грыжа» колеса, безопасная эксплуатация автомобиля становится невозможной. Поэтому важно выявить указанную неисправность сразу после ее возникновения. Вздутие обнаруживается визуально не всегда, особенно пока имеет место лишь начальная стадия.

Зато поведение автомобиля на дороге меняется заметно. На руле при дефекте покрышки, установленной на переднюю ось, явно ощущается повышенная вибрация, машина во время движения на небольших скоростях заметно покачивается.

Окончательно убедиться, что имеются указанные повреждения, можно визуально. Для этого приподнимите на домкрате подозрительное колесо и прокрутите его рукой. Таким простым способом легче всего обнаружить все выпуклости покрышки и неровности диска.

Причины возникновения «грыжи» покрышки

Шина включает несколько слоев, одним из которых является текстильный корд. В результате разрыва или расслоения нитей на локальном участке основной слой резина останется без необходимого усиления. Обычно на этом месте шины через непродолжительное время появляется «грыжа» колеса.

Основные причины вздутия:

неправильная или небрежная эксплуатация;

нарушение технологических норм производства;

неправильный монтаж, в том числе на неровный диск.

При нарушении технологии производства, если в текстильном корде расстояния между волокнами превышают толщину нитей, «грыжа» колеса может проявиться при первом же накачивании. Производственным браком являются и воздушные пузыри между кордом и слоем резины. В этом случае «грыжу» можно заметить только после некоторого пробега, когда произойдет достаточный разогрев шины.

Подобный дефект возникает не только по причине заводского брака, но и вследствие неправильной установки и использования. К разрушению корда приводит применение острых инструментов при монтаже, а также наезд на большой скорости на ямы, неровности дорожного полотна, бордюры, резкое торможение и т. п.

Ремонт «грыжи» колеса

Чтобы провести ремонт шины, место с обнаруженным дефектом зачищается с внутренней стороны, обезжиривается, а затем на него наносится специальная клеящая смесь. Сверху устанавливается армированная заплата. После вулканизации участка восстановленные шины пригодны к использованию, однако ездить все равно придется с осторожностью. Корд в этом случае не восстанавливается, поэтому отремонтированный участок может разрушиться.

Недорогой и менее эффективный способ заключается в укладке с внутренней стороны отрезка плотной резины или камеры. Это еще менее надежный метод, при котором покрышка тем более не может восстановить первоначальные характеристики.

Следует понимать, что качественное восстановление стоит достаточно дорого, при этом давать какие-либо гарантии после ремонта никто браться не будет: шина может разрушиться при попадании в яму или в другой подобной ситуации. Также не забывайте, что на восстановленном колесе обязательно следует провести балансировку. Для устранения грыжи колеса обращайтесь в шиномонтажные мастерские из каталога TAM.BY .