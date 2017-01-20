В Новополоцке легковой автомобиль 20 января сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, а потом сам приехал в отделение ГАИ, сообщил временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла утром на пересечении улиц Молодежной и Калинина. Mazda сбила 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть улицы по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель выполнял на перекрестке поворот направо так же на разрешающий сигнал светофора (горела дополнительная стрелка). При таких обстоятельствах он должен был пропустить пешехода, но не сделал этого и скрылся с места происшествия.

Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение Новополоцкой больницы.

— Правоохранителей и медиков вызвали свидетели происшествия, они так же сообщили сведения об автомобиле. Спустя некоторое время иномарку с техническими повреждениями обнаружили в соседнем дворе, правоохранители продолжали розыск водителя, — рассказал Александр Казючиц. — Виновник ДТП сам явился в дежурную часть ГАИ через несколько часов после аварии. У 26-летнего мужчины в крови обнаружили 0,9 промилле алкоголя. По его словам, он употреблял спиртное уже после ДТП.

Проводится проверка.