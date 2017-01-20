



Завивка прошлого века

В 70-80-х годах прошлого века популярный способ завивки волос был основан на использовании химических препаратов. Однако скоро его востребованность резко снизилась. Это было связано не столько с изменением модных тенденций, сколько с вредным, почти катастрофическим воздействием такой завивки на состояние волос. После такой процедуры они становились сухими, ломкими, слабыми.

Но женщины не могли отказаться от перспективы быть всегда красивыми. Поэтому косметологи изобрели новый вид завивания — биологический.

Немного из истории биозавивки

Впервые биозавивка волос была опробована в 1999 году. Модницы сразу проявили к этому способу повышенный интерес. Связано это с тем, что основным компонентом состава является цистин — препарат, который укрепляет локоны и обогащает волосяные луковицы. Структура этого биологического белка аналогична структуре волос. При проведении процедуры они подпитываются им, становясь крепкими и шелковистыми.

Биозавивку можно применять к волосам любого типа, в том числе к поврежденным и окрашенным. Однако больший эффект можно получить, завивая натуральные волосы.

Действие биозавивки длится около полугода. При этом волосы сохраняют не только структуру, но и цвет, блеск, мягкость. Кондиционирующий эффект препарата позволяет прядям выглядеть естественно и привлекательно.

В чем отличие двух способов завивания?

Чем же отличается этот биоспособ от «классического», химического? Кроме того, что в состав биозавивки входит цистин, он не содержит аммиак и тиогликолиевую кислоту — довольно агрессивные и вредные компоненты. Именно эти препараты разрушающе действуют на структуру локонов.

По процедуре проведения оба способа схожи, однако их воздействие различается в корне. Биозавивка основана на действии органического белка — цистеаминахлоргидрата, который не только не наносит разрушения волосам, но и помогает им. Поэтому не следует опасаться, что такой способ завивки иссушит или отрицательно скажется на их состоянии. После биозавивки, чтобы закрепить эффект, в течение двух суток не рекомендуется мыть голову и использовать для сушки фен.

Однако кудри не являются пределом мечтаний всех женщин. Часто обладательницы вьющихся шевелюр желают исправить этот подарок природы и выровнять их, обращаясь в салоны красоты .

В помощь таким дамам косметологи изобрели амино-цистеиновый комплекс для выпрямления локонов. Теперь биовыпрямление стало таким же доступным, как и биозавивка.

О биовыпрямлении волос

Выпрямление с помощью биологических препаратов по стойкости не уступает химическому способу, однако воздействует на волосяной стержень и кожу головы менее агрессивно. Способствует этому наличие аминокислоты — цистеина, сохраняющего структуру каждого волоска. Молекулы цистеина, взаимодействуя между собой на биохимическом уровне, повышают силу и сопротивляемость каждой волосинки. При выпрямлении из препарата удаляют кислотную группу, оставляя только алкалиновую (щелочную), которая отличается максимально полезным воздействием. Выделение кислот совершенно не влияет на структуру кератина.

Отрастая, волосы будут виться у корней, создавая прикорневой объем. Но при этом прическа не будет выглядеть неестественной, так как с биовыпрямлением не создается на волосах резкая «граница». Если же вы желаете иметь гладкую прическу от самых корней, вам сделают процедуру прикорневого выпрямления.

В каталоге TAM.BY вы найдете контакты салонов красоты, где мастера выполнят биозавивку.