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Беларусь продлила срок действия новых тарифов на транзит российской нефти

21.01.2017 11:42 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь продлила срок действия новых тарифов на транзит российской нефти

belarus-online.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси отменило крайнюю дату в сроке действия тарифов на транспортировку нефти.

Согласно документу, опубликованному на правовом интернет-портале, в ранее действовавший документ (от 30 декабря 2016 года) исключен пункт о том, что новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года.

Новое поступление вступает в силу с 1 февраля 2017 года, сообщает РИА Новости.

Согласно предыдущему постановлению ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке нефти были проиндексированы на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - на 7,7%.

Ранее в МАРТ пояснили, что рост тарифов на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти на 11,76% и на 7,7% на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" связан с повышением действующих ставок на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси отменило крайнюю дату в сроке действия тарифов на транспортировку нефти.

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