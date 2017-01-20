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Белорусский специалист вошел в состав Спортивного арбитражного суда в Лозанне

21.01.2017 11:34 — Разное | Ежедневник  
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Белорусский специалист вошел в состав Спортивного арбитражного суда в Лозанне

charivne.info

Одним из 24 судей стал Сергей Ильич, возглавляющий Международно-правовой департамент Федерации футбола Беларуси.

"Международный Арбитражный Совет по спорту, руководящий орган CAS, назначил 24 новых арбитров и двух новых посредников, который с января 2017 года будут назначаться в качестве судей для рассмотрения дел", - говорится в сообщении.

В этом году в состав судей вошли два американца, два канадца, два француза и два китайца, по три юриста из Германии и Австралии, два - из Саудовской Аравии, по одному представителю Беларуси, Ганы, Кувейта, Катара, Ирана, Испании, Исландии, и Швейцарии.

Посредниками стали два адвоката из Австралии и Греции, пишет Интерфакс.

CAS был создан в 1984 году для оказания услуг по разрешению споров в спортивном мире и занимается урегулированием споров с участием спортсменов, тренеров, федераций, спонсоров, агентов, клубов, лиг и организаторов спортивных мероприятий почти из всех стран мира.

В 2016 году в CAS было зарегистрировано более 600 дел и 10 процедур третейских разбирательств, что стало рекордом. Рост числа дел и вызвал необходимость увеличить количество судей и посредников.

 
 
Ссылка на источник 24
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Одним из 24 судей стал Сергей Ильич, возглавляющий Международно-правовой департамент Федерации футбола Беларуси.

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