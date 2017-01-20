Минчане с этого года могут вносить показания счетчиков воды при оплате коммунальных платежей. В ЕРИП рассказали, как правильно подавать актуальные данные онлайн. Срока подачи не изменились, то есть в этом месяце сообщить о потребленной воде нужно до 25 января включительно .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Специалисты поясняют, что сначала нужно выбрать в дереве ЕРИП услугу «коммунальные платежи АИС «Расчет-ЖКУ». Найти ее можно по индивидуальному коду — 11. Затем надо ввести номер лицевого счета, проверить личные данные плательщика (ФИО и адрес) и указать период оплаты.

Если «коммуналка» есть среди ваших сохраненных платежей в интернет-банкинге, то делайте все как обычно: до момента оплаты система сама предложит вам ввести показания счетчиков.

Во всех случаях на экране появятся предыдущие значения счетчиков с холодной и горячей водой и пустые графы для последних показаний. Вводить нужно именно текущие значения, а не фактическое потребление воды за прошедший период.

При этом текущие показания не могут быть меньше, чем предыдущие. Если вы не потребляли воду в отчетном месяце, то нужно подавать последние оплаченные показания. «Если вы не знаете показаний своих счетчиков, то поле „текущее значение“ заполнять не надо», — уточняют в ЕРИП.





Как и раньше, посмотреть сумму за потребленную воду удастся только в следующей жировке.

«На экране не отображается сумма платежа по счетчикам, так как введенные данные будут учтены при начислении платы за коммунальные услуги и включены в извещение в следующем месяце при начислении оплаты за текущий период», — рассказывают в ЕРИП.

Но не все минчане смогут подать показания счетчиков воды онлайн. Не удастся это сделать тем жителям столицы, которые оплачивают «коммуналку» в пользу товариществ собственников и организаций застройщиков через коммунальное унитарное предприятие «Центр информационных технологий Мингорисполкома» в системе платежей «ЕРИП».

Сообщать данные счетчиков воды в Минске пока что по-прежнему можно через смс-сообщение, по телефону или обратиться в расчетно-справочный центр. «Если показания счетчиков передаются в течение отчетного месяца несколько раз, то будет учитываться информация, внесенная более поздней датой», — предупреждают в ЕРИП.

Напомним, после перехода на новую систему «Расчет-ЖКУ» в столице прекратил работу сайт komplat.by, где минчане могли вводить показания приборов учета воды онлайн.

Внести показания счетчиков воды и оплатить коммуналку можно на PLATI.TUT.BY