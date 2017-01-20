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Сколько стоит белорусское искусство на eBay: 7 картин от 3 до 15 тысяч долларов
«Продаются ли белорусские художники на eBay?» Таким вопросом задалась AFISHA.TUT.BY и изучила популярный интернет-аукцион. Мы нашли 7 картин от трех тысяч долларов и пообщались с одним из художников, который считает, что «лучше продаваться так, чем вообще никак».
Самая дорогая картина — «современного Пикассо» за 15 тысяч долларов
По запросам Belarus, «Беларусь», «белорусский» и подобным в категории «искусство» немало картин отечественных авторов. По крайней мере, в этом уверяют продавцы. Средняя цена — от пятисот до полуторы тысяч долларов. О подлинности каждой судить сложно: в описании к некоторым указано «сертификат подлинности отсутствует», где-то есть подпись «original». Некоторые картины перерисованы с оригиналов самим автором, о чем свидетельствуют описания. Мы же обращали внимание на те произведения искусства, которые продают со стартовой ценой в три тысячи долларов, а таких оказалось немного.
Так, топ-7 открывает одна из работ Алексея Кузьмича «Мадонна в тревоге», написанная в 1993 году. Продавец из Беларуси просит за нее 3 тысячи 500 долларов.
На втором месте работа Леонида Афремова. Продавец — одна из нью-йоркских галерей — просит за нее 4 тысячи долларов.
На третьем месте еще одна работа Алексея Кузьмича, но уже за 4 тысячи 500 долларов. Она называется «Прозрение». Продавец все тот же, из Беларуси.
На четвертом месте портрет, написанный Михаилом Кикоиным. Продавец из Латвии просит за него 4 тысячи 880 долларов.
Следующая картина — абстракция Анатолия Журавлева за 5 тысяч 900 долларов, написанная в 2000 году. Продают ее из Эстонии.
Одна из самых дорогих картин, которую мы нашли, — работа Игоря Семеко за 8 тысяч 399 долларов, ее продают из США.
Самой дорогой оказалась работа «современного Пикассо» (согласно описанию) Александра Соловьева за 15 тысяч долларов. Ее продают из Эстонии.
Художник Анатолий Журавлев: «Пусть лучше продается в интернете, чем вообще никак»
AFISHA.TUT.BY связалась с одним из художников, картины которого мы нашли на eBay. Анатолий Журавлев рассказал, что в интернете выставлены его подлинники, а продает их эстонско-французская галерея, с которой у белорусского художника контракт.
— У галереи не одна моя работа, они приезжают ко мне в Оршу, то, что нравится, — покупают и вывозят из Беларуси в Эстонию или во Францию. Что они делают с картинами после покупки — я не знаю, это их собственность и их дело.
Анатолий считает, что у каждого художника должен быть свой менеджер, который будет заниматься продажей.
— Мне не хочется этим заниматься. Я просто художник, работаю, пишу. А они (галерея. — Прим. AFISHA.TUT.BY) помогают мне жить. Смотрите, как классно: я написал — они купили. Позволили мне за эти деньги купить подрамник, холст, кисти, краски. Это мне очень удобно. Потому что в Беларуси в принципе такого понятия, как арт-рынок, еще нет. Все только начинается, ведь нам из-за нашего материального положения не до искусства.
В продаже своих картин через интернет художник не видит ничего плохого.
— Конечно, было бы лучше, если бы люди приходили на выставки, как и на концерты или литературные вечера. Но сейчас время немного другое, оно изменилось. Что тут такого? Пусть будет интернет. Это лучше, чем вообще никак.
Искусствовед: «Аукционы помогают художникам «поддерживать штаны»
Мы попросили специалистов — галериста и художника — высказать свое отношение к продаже такого вида искусства через интернет. Искусствовед Ольга Клип сразу оговорилась, что никогда не занималась вопросами продажи через сервис eBay. Она рассказала, что в реальной жизни белорусскими авторами чаще всего интересуются россияне и китайцы.
— Самый известный художник-выходец из Беларуси, которого нельзя в полной мере назвать белорусским художником, — это Сутин. Продажи картин Сутина в последние годы били все рекорды (а это десятки миллионов долларов).
Что касается современной отечественной арт-сцены, Ольга затруднилась назвать самого известного автора.
— Да и никто не готов, потому что таких сведений нет, анализ рынка не проводился. Мы действительно не знаем, по каким ценам, где и как часто продаются наши соотечественники. Аукционы, торги — это считаные продажи, и вряд ли они могут сильно способствовать становлению белорусской художественной жизни. Но, возможно, помогают художникам «поддержать штаны».
Такого же мнения придерживается и художник, куратор «Ў бюро» Алексей Лунёв. Он говорит, что времена сейчас не самые простые — и художникам приходится как-то выживать.
— Арт-рынок в Беларуси очень странный. Я не знаю, существует ли вторичный рынок, который в принципе и говорит о том, что рынок есть. Продажа через интернет — абсолютно не профессиональный путь, тем более через такую свалку товаров, как eBay — это совсем не то место, где искусство может продаваться. Искусство — предмет очень специальный, его и товаром язык не поворачивается назвать. Это отдельная отрасль человеческой деятельности, почему-то нам, художникам, нужно этим заниматься.
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AFISHA.TUT.BY изучила популярный интернет-аукцион и нашла 7 картин от трех тысяч долларов.
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