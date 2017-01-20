«Продаются ли белорусские художники на eBay?» Таким вопросом задалась AFISHA.TUT.BY и изучила популярный интернет-аукцион. Мы нашли 7 картин от трех тысяч долларов и пообщались с одним из художников, который считает, что «лучше продаваться так, чем вообще никак».

Самая дорогая картина — «современного Пикассо» за 15 тысяч долларов

По запросам Belarus, «Беларусь», «белорусский» и подобным в категории «искусство» немало картин отечественных авторов. По крайней мере, в этом уверяют продавцы. Средняя цена — от пятисот до полуторы тысяч долларов. О подлинности каждой судить сложно: в описании к некоторым указано «сертификат подлинности отсутствует», где-то есть подпись «original». Некоторые картины перерисованы с оригиналов самим автором, о чем свидетельствуют описания. Мы же обращали внимание на те произведения искусства, которые продают со стартовой ценой в три тысячи долларов, а таких оказалось немного.

Так, топ-7 открывает одна из работ Алексея Кузьмича «Мадонна в тревоге», написанная в 1993 году. Продавец из Беларуси просит за нее 3 тысячи 500 долларов.





Справка AFISHA.TUT.BY Кузьмич Алексей Васильевич (1945−2013) родился в Ивановском районе Брестской области. Белорусский советский художник-живописец, действительный член Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения (2002), член Белорусского союза художников, общественный и культурный деятель.

На втором месте работа Леонида Афремова. Продавец — одна из нью-йоркских галерей — просит за нее 4 тысячи долларов.





Справка AFISHA.TUT.BY Афремов Леонид Аркадьевич родился в Витебске в 1955 году в простой рабочей семье. Образование получил обычное в советской школе, которую окончил в 1972 году. В этом же году поступил в школу искусств города Витебска. В 1978 году он становится элитным членом Витебской художественной школы. В 1990 году переехал в Израиль, через 12 лет — в США, а позже — в Мексику.

На третьем месте еще одна работа Алексея Кузьмича, но уже за 4 тысячи 500 долларов. Она называется «Прозрение». Продавец все тот же, из Беларуси.





На четвертом месте портрет, написанный Михаилом Кикоиным. Продавец из Латвии просит за него 4 тысячи 880 долларов.





Справка AFISHA.TUT.BY Михаил Константинович Кикоин (1892−1968) родился в Гомеле, в семье банковского служащего. Французский художник «Парижской школы», учился в коммерческом училище и в рисовальной школе Кругера в Минске, где познакомился и подружился с Хаимом Сутиным. Вместе с Сутиным в 1908 году поступил в народную художественную школу в Вильно. В 1912 году перебрался двоюродному брату Иосифу в Париж. C 1958-го постоянно жил в Каннах.

Следующая картина — абстракция Анатолия Журавлева за 5 тысяч 900 долларов, написанная в 2000 году. Продают ее из Эстонии.





Справка AFISHA.TUT.BY Журавлев Анатолий Петрович родился в 1963 году в городе Орше Витебской области. Окончил Витебский технологический институт (1992). С 1988 года участвует в выставках в Беларуси и за рубежом. Член Белорусского союза художников (1997). В настоящее время продолжает жить и работать в Орше.

Одна из самых дорогих картин, которую мы нашли, — работа Игоря Семеко за 8 тысяч 399 долларов, ее продают из США.

Справка AFISHA.TUT.BY Семеко Игорь Васильевич родился в 1961 году в Гомеле. Монументалист и живописец, член Белорусского союза художников с 1990 года. В 1992—1995 году работал главным художником Гомеля, был главой правления Гомельской областной организации Белорусского союза художников (1995−1998).

Самой дорогой оказалась работа «современного Пикассо» (согласно описанию) Александра Соловьева за 15 тысяч долларов. Ее продают из Эстонии.





Справка AFISHA.TUT.BY Соловьев Александр Александрович родился в 1926 году в деревне Солани Ленинградской области, Россия. Белорусский художник театра, работает в театрально-декорационном искусстве, станковой живописи и графике. Заслуженный деятель искусств БССР (1982). С 1965 года и по сей день живет в Витебске. В 1977—1990 годах — главный художник Белорусского государственного академического драматического театра им. Я. Коласа. Член Белорусского союза художников (1966).

Художник Анатолий Журавлев: «Пусть лучше продается в интернете, чем вообще никак»

AFISHA.TUT.BY связалась с одним из художников, картины которого мы нашли на eBay. Анатолий Журавлев рассказал, что в интернете выставлены его подлинники, а продает их эстонско-французская галерея, с которой у белорусского художника контракт.

— У галереи не одна моя работа, они приезжают ко мне в Оршу, то, что нравится, — покупают и вывозят из Беларуси в Эстонию или во Францию. Что они делают с картинами после покупки — я не знаю, это их собственность и их дело.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор Дарья Лобанова, TUT.BY

Анатолий считает, что у каждого художника должен быть свой менеджер, который будет заниматься продажей.

— Мне не хочется этим заниматься. Я просто художник, работаю, пишу. А они (галерея. — Прим. AFISHA.TUT.BY) помогают мне жить. Смотрите, как классно: я написал — они купили. Позволили мне за эти деньги купить подрамник, холст, кисти, краски. Это мне очень удобно. Потому что в Беларуси в принципе такого понятия, как арт-рынок, еще нет. Все только начинается, ведь нам из-за нашего материального положения не до искусства.

В продаже своих картин через интернет художник не видит ничего плохого.

— Конечно, было бы лучше, если бы люди приходили на выставки, как и на концерты или литературные вечера. Но сейчас время немного другое, оно изменилось. Что тут такого? Пусть будет интернет. Это лучше, чем вообще никак.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор Дарья Лобанова, TUT.BY

Искусствовед: «Аукционы помогают художникам «поддерживать штаны»

Мы попросили специалистов — галериста и художника — высказать свое отношение к продаже такого вида искусства через интернет. Искусствовед Ольга Клип сразу оговорилась, что никогда не занималась вопросами продажи через сервис eBay. Она рассказала, что в реальной жизни белорусскими авторами чаще всего интересуются россияне и китайцы.

— Самый известный художник-выходец из Беларуси, которого нельзя в полной мере назвать белорусским художником, — это Сутин. Продажи картин Сутина в последние годы били все рекорды (а это десятки миллионов долларов).

Что касается современной отечественной арт-сцены, Ольга затруднилась назвать самого известного автора.

— Да и никто не готов, потому что таких сведений нет, анализ рынка не проводился. Мы действительно не знаем, по каким ценам, где и как часто продаются наши соотечественники. Аукционы, торги — это считаные продажи, и вряд ли они могут сильно способствовать становлению белорусской художественной жизни. Но, возможно, помогают художникам «поддержать штаны».



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор Дарья Лобанова, TUT.BY

Такого же мнения придерживается и художник, куратор «Ў бюро» Алексей Лунёв. Он говорит, что времена сейчас не самые простые — и художникам приходится как-то выживать.

— Арт-рынок в Беларуси очень странный. Я не знаю, существует ли вторичный рынок, который в принципе и говорит о том, что рынок есть. Продажа через интернет — абсолютно не профессиональный путь, тем более через такую свалку товаров, как eBay — это совсем не то место, где искусство может продаваться. Искусство — предмет очень специальный, его и товаром язык не поворачивается назвать. Это отдельная отрасль человеческой деятельности, почему-то нам, художникам, нужно этим заниматься.