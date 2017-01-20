

В 2-3 года дети очень игривые — так они учатся владеть своим телом, познавать окружающий мир. Игрушки для ребёнка 2 лет составляют большую часть ассортимента детского магазина. Детям интересно всё: катать машинки, управлять электронной собакой, собирать конструктор. Родителям стоит приготовиться к постоянным просьбам купить новую игрушку. Попробуем разделить все эти занимательные детские товары на группы, чтобы понять, какие игрушки для ребёнка 2 лет нужны, а какие — просто лишние траты.

Выбираем игрушки для ребенка 2 лет

Очень популярны пазлы. Благодаря богатому разнообразию можно подобрать подходящий вариант даже для самого непоседливого малыша. Такие детские товары развивают усидчивость, терпение, аккуратность. Отличаются пазлы видом, материалом, размерами. Совсем крохе стоит выбрать пазлы с крупными деталями, а малышу постарше — с более мелкими.

Также крохам нравятся конструкторы. Они имеют единственный недостаток — элементы часто теряются. Поэтому важно научить кроху сразу убирать все детали по местам. Сначала можно купить обычный конструктор, где детали просто и удобно крепятся друг к другу, не создавая особых сложностей крохе. Интерактивные игрушки у малышей не менее популярны. Они могут разговаривать, петь, рассказывать сказки. Такая игрушка может научить многим навыкам кроху.

Хорошие игрушки для ребенка 2 лет — раскраски. Конечно, малыш ещё не может аккуратно раскрасить картинку — часто он выходит за линии. Зато ему будет приятно просто смотреть на неё, узнавать знакомых персонажей. Стоит показать крохе, как правильно раскрашивать по контуру. Детские товары адаптированы под особенности координации малышей, поэтому контуры достаточно толстые: малышу будет просто научиться разукрашивать аккуратно. Сейчас продаются водные раскраски — новый вид привычных картинок. Чтобы получилась цветная картинка, нужно намочить губку водой и провести ею внутри контура картинки. Малышам от 2 лет полезны и интересны спортивные игры. Выберите игрушку, с помощью которой малыш сможет познакомиться со спортом. Например, купите мяч, кегли, научите забивать гол в ворота.

Во что играют трёхлетние малыши?

Игрушки для ребёнка 3 лет — примерно те же, но немного усовершенствованные. Это различные пазлы, конструкторы, каталки и многое другое. Разница в том, что двухлетние карапузы просто катают эту каталку, а трёхлетние уже что-то придумают. Например, прицепят грузовик и будут возить эту конструкцию по детской площадки. Эксперименты трёхлетние дети делают постоянно. Например, малыши могут устроить гонку среди грузовиков, попробуют катать их с горки, окунать в лужу. В этом основная разница между малышами 2 и 3 лет.

Игрушки для ребёнка 3 лет — наборы солдатиков, модели машин, игрушечная техника. Также крохе понравятся книги с наклейками. Наклеивание цветных картинок очень полезно: они развивают мелкую моторику. Такие игрушки для ребёнка 3 лет примечательны тем, что занимают кроху надолго.

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