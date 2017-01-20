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Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к 4 из 5 белорусских гребцов
Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, в отношении которых было начато расследование после скандального обыска французскими полицейскими национальной команды по гребле на байдарках и каноэ во время тренировочного сбора во Франции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов.
— Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Надежда Лепешко, Дмитрий Хильченко. Остается один Максим Петров, у которого было незначительное превышение (содержания мельдония в пробе — SPORT.TUT.BY). Соответственно, все аргументы белорусской стороны о том, что у Международной федерации гребли (ICF) не было оснований наказывать нашу команду по гребле на байдарке и каноэ, нашли официальное подтверждение, — отметил Анатолий Котов.
По его словам, Национальный олимпийский комитет подготовит сегодня заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с уведомлением о данном факте, чтобы решение французского агентства было приобщено к делу и принималось во внимание при вынесении решения.
— На наш взгляд, это подтверждает, что оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось, — подчеркнул генеральный секретарь НОК.
6 января Спортивный арбитражный суд (CAS) в очередной раз перенес вынесение вердикта по делу белорусских байдарочников и каноистов. Новая дата оглашения решения — 27 января.
Напомним, что в декабре ушедшего года сроком вынесения вердикта
А еще ранее
Белорусские байдарочники и каноисты
Сама же мельдониевая история с гребцами
Позднее главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, которого во время обыска заставили раздеться догола, отметил, что проведенная полицейскими акция с целью поиска мельдония
Владимир Шантарович также не скрывал, что в команде мельдоний применяли — но лишь до того, как он был внесен в список запрещенных препаратов.
Вскоре после инцидента с обыском Национальное антидопинговое агентство Беларуси
К изучению ситуации подключились также Министерство спорта совместно с Белорусской ассоциацией каноэ, Национальным олимпийским комитетом Беларуси и Министерством иностранных дел.
В Минспорта
В то же время ВАДА
26 мая французская газета Le Monde, опираясь на источник, близкий к расследованию,
Министерство спорта и туризма Беларуси
Публикацию
В начале июля ВАДА признало содержание мельдония в организме белорусских гребцов допустимым. НОК тогда выступил с заявлением, что
Однако через пару недель после этого Международная федерация каноэ
Белорусская сторона считает, что обвинение строится лишь на подозрениях, поскольку, по словам первого вице-президента НОК Максима Рыженкова, среди доводов международной федерации было даже «поразительно успешное выступление нашей команды на чемпионате Европы».
В ходе переговоров с международной федерацией удалось добиться промежуточного результата: вместо четырехлетней дисквалификации всей федерации на год отстранена только мужская команда.
Для защиты спортсменов НОК и Минспорта привлекли юристов из Франции, Швейцарии и Беларуси. Все они хорошо знакомы с международным правом и имеют богатый опыт подобных дел.
Из-за недопуска мужчин-гребцов к Играм, Беларусь, по мнению специалистов, недосчиталась в Рио 2−4 медалей.
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Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, в отношении которых было начато расследование после скандального...
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