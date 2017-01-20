Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, в отношении которых было начато расследование после скандального обыска французскими полицейскими национальной команды по гребле на байдарках и каноэ во время тренировочного сбора во Франции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов.



Андрей и Александр Богдановичи. Фото: БЕЛТА

— Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором указывается, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Надежда Лепешко, Дмитрий Хильченко. Остается один Максим Петров, у которого было незначительное превышение (содержания мельдония в пробе — SPORT.TUT.BY). Соответственно, все аргументы белорусской стороны о том, что у Международной федерации гребли (ICF) не было оснований наказывать нашу команду по гребле на байдарке и каноэ, нашли официальное подтверждение, — отметил Анатолий Котов.

По его словам, Национальный олимпийский комитет подготовит сегодня заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с уведомлением о данном факте, чтобы решение французского агентства было приобщено к делу и принималось во внимание при вынесении решения.

— На наш взгляд, это подтверждает, что оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось, — подчеркнул генеральный секретарь НОК.

6 января Спортивный арбитражный суд (CAS) в очередной раз перенес вынесение вердикта по делу белорусских байдарочников и каноистов. Новая дата оглашения решения — 27 января.

Напомним, что в декабре ушедшего года сроком вынесения вердикта было названо 6 января 2017-го. Такая дата была указана в письме белорусскому НОКу в ответ на официальный запрос белорусской стороны.

А еще ранее заявлялось , что вердикт будет вынесен в течение двух-трех недель после слушаний, которые состоялись 7 ноября.

Белорусские байдарочники и каноисты были дисквалифицированы Международной федерацией каноэ (ICF) 16 июля.

Сама же мельдониевая история с гребцами началась в апреле , когда был инициирован обыск белорусской команды антидопинговым агентством Парижа и разрешен прокурором города Ажен с привлечением полицейских сил.

Позднее главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович, которого во время обыска заставили раздеться догола, отметил, что проведенная полицейскими акция с целью поиска мельдония является провокацией , направленной на отстранение сборной от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Владимир Шантарович также не скрывал, что в команде мельдоний применяли — но лишь до того, как он был внесен в список запрещенных препаратов.

Вскоре после инцидента с обыском Национальное антидопинговое агентство Беларуси направило во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официальный запрос с требованием разъяснить правомерность проведения обыска белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ на сборах во Франции.

К изучению ситуации подключились также Министерство спорта совместно с Белорусской ассоциацией каноэ, Национальным олимпийским комитетом Беларуси и Министерством иностранных дел.

В Минспорта заявили , что французской полицией «были нарушены очень многие принципы, включая презумпцию невиновности, допущено психологическое давление на спортсменов: обыск, личный досмотр, многочасовые допросы с бесконечным повторением одних и тех же вопросов».

В то же время ВАДА признало действия французской стороны законными.

26 мая французская газета Le Monde, опираясь на источник, близкий к расследованию,

сообщила , что 17 допинг-проб белорусских гребцов показали положительный результат на запрещенное вещество мельдоний, концентрация которого в крови спортсменов не уточняется. Кроме того, отмечалось, что во время обыска были найдены следы «более тяжелого допинга, чем мельдоний», «стимулирующие продукты» и «инструменты для подкожного, внутримышечного и других способов введения лекарственных средств». И что дело передано в Высший суд города Ажен.

Министерство спорта и туризма Беларуси оперативно отреагировало на публикацию во французской газете, сообщив, что Le Monde «откровенно вводит читателей в заблуждение».

Публикацию прокомментировал и главный тренер национальной сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович. По его словам, следы мельдония обнаружены не у 17, а у 5 белорусских спортсменов (братьев Богдановичей, Максима Петрова, Александра Лепешко и Дмитрия Сильченко), причем концентрация вещества не превышает норм, оговоренных ВАДА. А таблетки милдроната, найденные у команды, принадлежат врачу женской сборной, который уже много лет использует его в личных целях для укрепления сердца и имеет рецепт.

В начале июля ВАДА признало содержание мельдония в организме белорусских гребцов допустимым. НОК тогда выступил с заявлением, что обвинения с белорусских гребцов сняты .

Однако через пару недель после этого Международная федерация каноэ объявила о дисквалификации мужской сборной Беларуси и отстранении ее от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Белорусская сторона считает, что обвинение строится лишь на подозрениях, поскольку, по словам первого вице-президента НОК Максима Рыженкова, среди доводов международной федерации было даже «поразительно успешное выступление нашей команды на чемпионате Европы».

В ходе переговоров с международной федерацией удалось добиться промежуточного результата: вместо четырехлетней дисквалификации всей федерации на год отстранена только мужская команда.

Для защиты спортсменов НОК и Минспорта привлекли юристов из Франции, Швейцарии и Беларуси. Все они хорошо знакомы с международным правом и имеют богатый опыт подобных дел.

Из-за недопуска мужчин-гребцов к Играм, Беларусь, по мнению специалистов, недосчиталась в Рио 2−4 медалей.