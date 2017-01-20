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В России началась постройка первого стратегического ракетоносца Ту-160М2
Казанский авиационный завод приступил к сборке первого модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2,
Руководство предприятия лично доложило министру обороны России Сергею Шойгу не только о начале сборки первого самолета, но и о поступлении комплектующих для последующих ракетоносцев.
Во время посещения предприятия Шойгу было также продемонстрировано новейшее оборудование механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов.
Модернизация помогла поднять эффективность нового ракетоносца в 2,5 раза. Согласно проекту Ту-160М2 получит новые двигатели, авионику, системы навигации, управления и оружие.
Кроме того, модернизированный ракетоносец оснастят космической связью, Ту-160М2 сможет применять высокоточные бомбы и ракеты, причем не только стоящие на вооружении ВКС России, но и разрабатываемые. ВКС должны получить как минимум 50 таких самолетов.
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Модернизированный ракетоносец оснастят космической связью, Ту-160М2 сможет применять высокоточные бомбы и ракеты.
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