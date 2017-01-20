﻿ В России началась постройка первого стратегического ракетоносца Ту-160М2. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В России началась постройка первого стратегического ракетоносца Ту-160М2

21.01.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Казанский авиационный завод приступил к сборке первого модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2, сообщает «Российская газета».

Руководство предприятия лично доложило министру обороны России Сергею Шойгу не только о начале сборки первого самолета, но и о поступлении комплектующих для последующих ракетоносцев.


Ту-160 в заводском цеху. Фото: tatar-inform.ru

Во время посещения предприятия Шойгу было также продемонстрировано новейшее оборудование механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов.

Модернизация помогла поднять эффективность нового ракетоносца в 2,5 раза. Согласно проекту Ту-160М2 получит новые двигатели, авионику, системы навигации, управления и оружие.

Кроме того, модернизированный ракетоносец оснастят космической связью, Ту-160М2 сможет применять высокоточные бомбы и ракеты, причем не только стоящие на вооружении ВКС России, но и разрабатываемые. ВКС должны получить как минимум 50 таких самолетов.

Читайте также: Модернизированные ракетоносцы Ту-160М2 начнут полеты уже в 2019 году
 

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модернизированный ракетоносец оснастят космической связью, Ту-160М2 сможет применять высокоточные бомбы и ракеты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси пробилась в плей-офф чемпионата мира по гандболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика