Казанский авиационный завод приступил к сборке первого модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2, сообщает «Российская газета».

Руководство предприятия лично доложило министру обороны России Сергею Шойгу не только о начале сборки первого самолета, но и о поступлении комплектующих для последующих ракетоносцев.



Ту-160 в заводском цеху. Фото: tatar-inform.ru

Во время посещения предприятия Шойгу было также продемонстрировано новейшее оборудование механической обработки и сварки крупногабаритных изделий из титановых сплавов.

Модернизация помогла поднять эффективность нового ракетоносца в 2,5 раза. Согласно проекту Ту-160М2 получит новые двигатели, авионику, системы навигации, управления и оружие.

Кроме того, модернизированный ракетоносец оснастят космической связью, Ту-160М2 сможет применять высокоточные бомбы и ракеты, причем не только стоящие на вооружении ВКС России, но и разрабатываемые. ВКС должны получить как минимум 50 таких самолетов.