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СК завершил расследование дела о ДТП на МКАД, в котором погиб пассажир мотоцикла

21.01.2017 12:35 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мотоциклиста, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.


Фото: ГАИ Московского района

Следствие установило, что 13 сентября 2016 года, около 09.30, на внутреннем кольце МКАД рядом с паркингом по улице Слободской образовался затор. В это время в первой полосе ехал водитель мотоцикла Honda. Не убедившись в безопасности совершаемого им маневра, он перестроился в третью полосу, где в связи с образовавшимся затором снижал скорость автомобиль Honda Insight. Для избежания аварии байкер применил резкое торможение, что привело к опрокидыванию мотоцикла и столкновению с машиной.


Фото: Следственный комитет

В результате ДТП 26-летний пассажир мотоцикла от полученных травм умер на месте происшествия, 25-летний водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

— В ходе следствия было установлено, что мотоциклист двигался со скоростью около 105 км/ч (при разрешенной на этом участке не более 90 км/ч). До момента ДТП водитель неоднократно совершал перестроения, — рассказал Алексей Климович.


Фото: Следственный комитет

На основе собранных по уголовному делу доказательств, следствие предъявило водителю мотоцикла обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи установили, что байкер ехал со скоростью около 105 км/ч. До момента ДТП он неоднократно совершал перестроения.

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