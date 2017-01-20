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Сборная Беларуси пробилась в плей-офф чемпионата мира по гандболу
21.01.2017 12:09 — Разное | Ежедневник
tass.ru
Белорусы в заключительном матче группового турнира выиграли венгров 27:25 и в нокаут-раунде встретятся со шведами.
Другие пары первой стадии плей-офф турнира во Франции выглядят следующим образом: Франция - Исландия, Россия-Словения, Германия - Катар, Бразилия - Испания, Хорватия - Египет, Норвегия - Македония и Венгрия - Дания.
Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января.
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Белорусы в заключительном матче группового турнира выиграли венгров 27:25 и в нокаут-раунде встретятся со шведами.
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